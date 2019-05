Flávio na mira do MP; um olho nos EUA, outro na China e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Na China, Mourão quer manter Brasil longe da guerra comercial

Mourão vai tentar atrair investimentos chineses e preparar terreno para futura viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país

Quebra de sigilo de Flávio atinge ex-assessores do presidente Bolsonaro

Em reportagem da Folha de S. Paulo, decisão para abrir informações bancárias e fiscais se estende a 5 pessoas que atuaram nos gabinetes de pai e filho

De polêmica e polêmica, Congresso deixa o importante para depois

A incapacidade do governo de articular o encaminhamento de projetos é tema de crescente descontentamento

País em marcha lenta faz lucro das empresas diminuir 5,7% no 1º trimestre

Para especialistas, ganhos de boa parte das companhias foram afetados pela dificuldade em repassar alta de custos e refletem a frustração com a retomada da economia; levantamento considera lucro de 231 empresas com ações negociadas em Bolsa, diz reportagem do Estadão

Pinterest, a anti-Uber, divulga primeiros resultados desde IPO

Ações da companhia subiram quase 17% desde a abertura de capital no dia 18 de abril

MP vê organização criminosa no gabinete de Flávio Bolsonaro

Filho do presidente Bolsonaro teria lucrado R$ 3 milhões com compra e venda de imóveis entre 2010 e 2017, quando adquiriu 19 imóveis por R$ 9,4 milhões

Política e Mundo

Não sou tratado como brasileiro normal, diz Flávio Bolsonaro

Em entrevista ao SBT, Flávio voltou a dizer que está sendo vítima de ilegalidades na investigação do MP-RJ sobre caso Queiroz

PSL quer que aluno com condições pague por universidade pública

Os deputados decidiram nesta quarta-feira apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição para que estudantes invistam no ensino superior

Educação: Onyx diz que é um dever em primeiro lugar proteger o Orçamento

Ministro da Casa Civil também disse que país precisa da reforma da Previdência para se reorganizar do ponto de vista fiscal

EUA ordena suspensão de voos com destino ou origem na Venezuela

Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que as condições na Venezuela ameaçam a segurança de passageiros, aeronaves e tripulantes

Enquanto você desligou

Governo ainda tem dúvidas se fim do Simples traria aumento de receita

No fim do ano passado, a equipe econômica do ex-presidente Michel Temer chamou a atenção para necessidade de revisão do Simples para torná-lo mais rígido

Vendas tiveram melhor 1º trimestre dos últimos 3 anos, diz executivo da Embraer

Entre janeiro e março deste ano, a companhia entregou 22 jatos

Agenda

Nesta quinta-feira, os Estados Unidos terão mais um alto número de dados divulgados, como as licenças de construção de novas casas de abril, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, o índice de atividade industrial Fed Filadélfia e os discursos de Kashkari e Brainard, membros do FOMC. Além disso, será divulgado o relatório do Departamento do Tesouro. Na Zona do Euro, teremos os discursos de Praet, Coueré e Luis de Guindos do Banco Central Europeu e a balança comercial de março do bloco.