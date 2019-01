Flávio comprou R$ 4,2 mi em imóveis em 3 anos e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

E agora? China anuncia menor crescimento em 30 anos

A segunda maior economia do mundo cresceu 6,4% no quarto trimestre e 6,6% no ano. Em 2017, a China havia crescido 6,8%.

Sem Trump nem Xi, palco está montado para Bolsonaro em Davos

O presidente eleito terá 45 minutos para se apresentar à elite econômica global.

Caso Flávio acabará lua de mel do mercado com o governo?

Filho do presidente Jair Bolsonaro afirma que movimentações em suas contas foram para comprar imóvel.

Temer perdoou R$ 47,4 bi de dívidas de empresas, maior anistia em 10 anos

Segundo a manchete do Estadão, valor só perde para Refis da crise feito por Lula no fim de 2008 que anistiou R$ 60,8 bi, mas daquela vez firmas sofriam impacto brutal da crise financeira global; governo é contra concessão de novos programas.

Flávio Bolsonaro diz que não teve oportunidade de esclarecer movimentações

“Tem que mostrar as atrocidades que fizeram comigo. Quebraram meu sigilo bancário. Por que essa perseguição comigo?”, disse o senador eleito.

Filho de Bolsonaro comprou R$ 4,2 mi em imóveis em 3 anos

Reportagem da Folha de S.Paulo diz que período das aquisições coincide com o da movimentação atípica identificada pelo Coaf.

Casino fecha venda de 26 hipermercados e supermercados por 501 mi de euros

O grupo Casino Guichard-Perrachon fará a venda para a Fortress Investment, O Casino receberá cerca de 392 milhões de euros no primeiro semestre deste ano.

Seis Estados à beira do colapso somam rombo superior a R$ 74 bi

Cálculo do Valor Econômico mostra que Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso iniciam 2019 com um rombo conjunto de R$ 74,1 bilhões. Todos, com exceção de Goiás, tiveram calamidade financeira decretada neste mandato ou no anterior

Theresa May apresenta novo plano do Brexit e tenta superar impasse no Parlamento britânico

O impasse tem alimentando preocupações de que os britânicos tenham de deixar a UE sem acordo.

Política e mundo

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro movimentou R$7 mi em três anos, diz jornal

Até aqui, já se sabia que Fabrício Queiroz havia movimentado R$1,2 milhão em transações suspeitas.

Assembleias de 16 Estados são alvo de investigações

Processos apuram suspeitas ou denúncias de repasse de parte dos salários ou benefícios a parlamentares e da contratação de funcionários fantasmas.

Gestão privada de presídios viu massacre no AM, mas é positiva em MG

Especialistas em sistema penitenciário fazem ressalvas aos modelos de gestão privada de presídios, que gera e cria novos problemas.

Cade planeja julgar processo do cartel dos trens de São Paulo até junho

A investigação concluiu que as empresas montaram um grande conluio entre 1998 e 2013 e que os contratos fraudados somam cerca de R$ 9,4 bilhões.

Ministra quer abrir terras indígenas à produção agrícola comercial. Tereza Cristina sugeriu que mudança pode permitir a índios plantarem em áreas de reserva, que representam 12% do território nacional.

Governo aproveitará PEC da Previdência enviada por Temer, diz Marinho. Texto elaborado durante gestão do ex-presidente está em tramitação na Câmara dos Deputados.

Coletes amarelos se manifestam pelo décimo sábado consecutivo na França

Ao menos 5 mil policiais acompanharão o protesto, que esperam reunir um milhão de manifestantes para pedir a demissão de Macron.

Macri entregará Argentina mais pobre do que pegou

Crise se acentuou com o aumento da taxa básica de juros nos EUA, que tornou os títulos americanos mais atraentes e os papéis de países emergentes, menos.

Enquanto você desligou…

Registros de novas lojas de armas aumentaram mais de 1.000% em 15 anos

Novos registros feitos pelo Exército vão de 16 em 2003 para 206 em 2018, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação; Sul tem maior concentração.

Petróleo sobe com aposta em menor tensão entre EUA e China. Subida dos preços ganhou força com notícias de que a China propôs diminuir o superávit comercial em relação ao Washington.

GM ameaça deixar o Brasil caso não volte a ter lucro

“Não vamos continuar investindo para perder dinheiro”, disse a presidente mundial da companhia, Mary Barra.

Microsoft anuncia fim de suporte para Windows 10 Mobile e recomenda rivais. Empresa anunciou que não prestará mais o serviço a partir de 10 de dezembro.

Governo da França quer fusão entre Renault e Nissan, diz jornal

Governo da França é o maior acionista do grupo Renault, com 15,01% das ações da montadora.

Gigante do açúcar e álcool, Cosan quer criar Alipay do Brasil

A aposta pode significar economia de milhões de reais em tarifas bancárias para o grupo e, de quebra, colocá-lo no mercado de fintechs.

Agenda

Nesta segunda-feira (21), será divulgado no Brasil o Boletim Focus. Nos EUA, será publicado o relatório WASDE. Na China, serão divulgados os números dos investimentos anuais em ativos fixos, o PIB trimestral e anual, a produção industrial e a taxa de desemprego.