Flamengo será clube bilionário?; Lula e PT miram 2020 e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com Libertadores, Flamengo pode ser primeiro time bilionário do Brasil

Na final da competição sul-americana, clube pode fechar o ano com receita na casa dos US$ 250 milhões, aliando bons números e bom resultado esportivo

PT faz congresso com Lula e contra “destruição do Estado”

Partido do ex-presidente Lula monta estratégia para eleições municipais e para oposição a Jair Bolsonaro, cujo novo partido foi lançado ontem

Alemanha evita recessão no 3º trimestre graças a exportações e gastos

Em seu 10º ano seguido de crescimento, a economia tem contado com o consumo forte conforme as exportações enfraquecem

Dinheiro de concessões pode ficar com empresas para bancar investimentos

Projeto de lei, que criou um racha no Ministério da Economia, prevê que União deixaria de receber recursos, que seriam administrados pelas próprias empresas

China revisa PIB de 2018 em 2,1%, para 91,928 trilhões de yuans

Revisão do PIB nominal, que se baseia nos últimos resultados do censo econômico, não deve ter impacto notável na taxa de crescimento de 2019

Com violência na pauta, centro-direita é favorita no Uruguai

Todas as pesquisas dão vantagem a Luis Lacalle Pou, do partido Nacional, na disputa contra Daniel Martínez, da Frente Ampla, partido há 15 anos no poder

Multilaser, a “faz tudo” brasileira, vai abrir sua primeira loja física

Loja vai buscar familiarizar clientes com o diverso portfólio da empresa, que também lançará na semana que vem seu smartphone mais tecnológico até agora

Política e mundo

Alcolumbre manobra para atrasar votação de PEC da 2ª instância

O argumento do presidente do Senado é construir um texto em consenso com a Câmara e não apressar a análise de um projeto diferente

Bolsonaro: Aliança pelo Brasil respeita religiões e apoia legítima defesa

Presidente afirmou que a sigla terá um perfil conservador e dará “crédito” aos valores familiares; em lançamento, apoiadores faziam “arminhas” com as mãos

PT considera Marta Suplicy em chapa para disputar Prefeitura de SP

Na véspera, o ex-presidente Lula disse, em entrevista ao site Nocaute, que a ex-petista foi “a melhor prefeita de São Paulo” e poderia voltar ao partido

Enquanto você desligou…

Stone tem lucro líquido 111% maior no 3º trimestre

Lucro líquido registrado pela processadora de pagamentos foi de R$ 193 milhões e a alta na receita chegou aos 62%

Petrobras arrenda fábricas de fertilizantes para Grupo Unigel

A estatal informou que a operação foi fechada no valor total de R$ 177 milhões para um período de 10 anos, prorrogáveis pelo mesmo período

Agenda

Nesta sexta-feira (22), a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI), que libera os dados da produção industrial no mês de novembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país, e a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Ninguém conhece o futuro. Você só pode criar seu futuro.” — Jack Ma, co-fundador e presidente executivo da Alibaba Group