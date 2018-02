São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch rebaixou nesta sexta-feira o rating do Brasil a “BB-” com perspectiva estável, sobre “BB com perspectiva negativa”, citando a situação fiscal do país e o que chamou de “importante retrocesso” na agenda de reformas após o governo do presidente Michel Temer ter desistido de votar a reforma da Previdência.

Com isso, o Brasil ficou ainda mais longe do chamado grau de investimento, que classifica os países como bons pagadores.