Fitch reafirma rating do Brasil em BB-, com perspectiva estável

São Paulo – A Fitch reafirmou nesta quarta-feira o rating soberano do Brasil em BB-, com perspectiva estável. De acordo com a agência, a nota do País é contida por fraquezas estruturais nas finanças públicas e pelo alto endividamento, por perspectivas de crescimento “fracas”, por um panorama político “desafiador” e por questões relacionadas à questão da corrupção. Por outro lado, o rating é apoiado pela diversidade econômica e por instituições civis consolidadas, com renda per capita mais alta que a mediana dos países do rating igual.

“A capacidade do país de absorver choques externos é apoiada por seu câmbio flexível, desequilíbrios externos pequenos, posição de reservas internacional robusta, uma posição externa líquida como credor externo soberano e por mercados domésticos desenvolvidos de dívida do governo, além de uma parcela pequena da dívida em moeda estrangeira no total da dívida do governo”, afirma a Fitch.

Na opinião da agência, o Brasil passa por uma recuperação “moderada” em 2018, com previsão de crescimento de 1,5%. A greve nos caminhoneiros, as condições de financiamento externo mais apertadas e as “contínuas” incertezas políticas relacionadas ao ciclo eleitoral contêm a retomada, aponta a Fitch. Entre 2019 e 2020, ela prevê que o crescimento do país fique em média em 2,5%.