Fim da paciência dos investidores?; mais pauta-bomba e tudo pra ler hoje

As quentes do dia

Câmara ameaça votar repasse de R$ 39 bilhões a estados

Equipe econômica tenta evitar pauta-bomba, negociando o repasse parte dos recursos do pré-sal para governos estaduais e municipais

Falta de articulação expõe governo no Congresso, gera desgaste e impõe derrotas

Segundo O Globo, deputados planejam agora mudar MP que definiu número de ministérios

Equipe econômica minimiza rusgas entre Maia e Bolsonaro

Para secretário especial da Previdência, foco dos dois poderes deve continuar sendo a reforma das aposentadorias

Ministros da ala militar defendem que Bolsonaro procure Maia

Segundo o blog da repórter Andréia Sadi, do G1, interlocutores do presidente avaliam que a aprovação da PEC do Orçamento na Câmara foi motivada por uma espécie de “crise de abstinência de protagonismo” do Legislativo

A paciência dos investidores com Bolsonaro acabou?

Bolsa recuou 3,6% ontem. Durante a noite, o presidente e seu filho voltaram a criticar a imprensa após notícia de possível queda de ministro da Educação

Líderes já falam em risco de “governabilidade”

A Coluna do Estadão relata que lideranças já colocaram a reforma da Prevdência em segundo plano, avaliando agora a governabilidade de Bolsonaro

PEC do Orçamento é ameaça ao teto de gastos

Reportagem da Folha de S.Paulo mostra que projeções da Instituição Fiscal Independente apontam que o teto de gastos do governo será rompido, caso o senado aprove a PEC que impõe mais gastos obrigatórios ao executivo

Mais 3 barragens da Vale têm nível de alerta elevado em Minas Gerais

Com isso, chega a quatro o número de represas da companhia em Minas em alerta máximo para rompimento em menos de uma semana

Há receio de que ocorra paralisia no país, diz presidente do conselho da Raia Drogasil

Em entrevista à Folha, Antonio Carlos Pipponzi diz investimentos vitais à retomada só virão após a reforma

Trecho da Norte-Sul será leiloado hoje em São Paulo

Estimativa é que, ao final da concessão, o trecho possa atender uma demanda equivalente a 22,7 milhões de toneladas

Antigos credores dos donos da Avianca ameaçam compra pela Azul

A Azul fez uma proposta para comprar parte das operações da concorrente Avianca Brasil, mas antigos credores da colombiana ameaçam transação

Mourão defende revisão histórica do início da ditadura militar

Vice-presidente argumentou que ambiente de Guerra Fria estimulou o golpe de 64, reiterando que a medida foi necessária

China e EUA vão começar nova rodada de diálogo comercial durante jantar

Governo chinês afirma que os dois lados fizeram progresso em rodadas anteriores, mas ainda têm “muito trabalho a fazer”

Governo quer reposicionar Eletrobras como investidor, diz ministro

Bento Albuquerque, de Minas e Energia, afirmou também que o presidente Jair Bolsonaro não deu orientações sobre a privatização da companhia

Trump começa pré-campanha de reeleição pelo Michigan

Segundo levantamento recente, a aceitação do governo republicano é similar à de Obama, que conseguiu se reeleger

Monsanto é condenada a pagar indenização de US$ 81 milhões por negligência

Empresa perdeu processo contra um aposentado americano que sofre de um câncer, que ele atribui ao polêmico herbicida Roundup

China deve impulsionar resultados da JBS, em alta na bolsa

Nos últimos seis meses as ações da companhia valorizaram 50%, apesar dos escândalos envolvendo seus controladores

Para a Huawei, 2019 será o ano de passar a Apple?

Apesar dos impasses recentes por acusações de espionagem, a gigante chinesa diz que pode crescer sem os americanos

Política e mundo

Bolsonaro diz que Maia está abalado por problemas na vida pessoal

Em entrevista à Band, presidente se manifestou sobre polêmica de articulação com o Congresso e afirmou não ter problemas com líder da Câmara

Maia a Bolsonaro: Abalados estão brasileiros, que esperam Brasil funcionar

Em tréplica, presidente respondeu: “Não existe brincadeira da minha parte”

Guedes diz que, embora não tenha apego, não deixa cargo na 1ª derrota

Durante participação em uma audiência do CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), do Senado, Guedes sinalizou que pode “voltar para onde sempre esteve”

Câmara aprova divórcio imediato em casos de violência doméstica

Pela proposta, separação pode acontecer de forma imediata e divisão de bens deve ficar para segundo momento; projeto passa para o Senado

Juíza intima Bolsonaro a se manifestar sobre celebração do golpe de 64

Magistrada determinou que presidente e a União se posicionem em até cinco dias; governo pediu comemoração para data que não considera como golpe militar

Parlamento britânico descarta propostas alternativas para Brexit

Apesar de não terem nenhum resultado conclusivo, os parlamentares deixaram a porta aberta para que seja convocada uma 2ª rodada de votações

Premiê da Escócia diz que renúncia de May pode gerar cenário “ainda pior”

Para escocesa, acordo “é tão ruim” que a primeira-ministra britânica “tem que prometer renunciar para aprová-lo”

Enquanto você desligou…

Vale lucra R$ 14,5 bi no 4º tri e faz baixas contábeis por Brumadinho

Na moeda norte-americana, o lucro líquido da companhia foi de 3,786 bilhões de dólares no período, quase 5 vezes o registrado no quatro trimestre de 2017

Avianca fracassa em proposta de devolução amigável de aeronaves

Advogados dos arrendadores estão exigindo pagamentos atrasados para fechar acordo de devolução gradual de 19 aviões

Azul desiste de parceria com Correios no transporte de cargas

Projeto era para criação de empresa de logística integrada

Bancos lançam crediário no cartão, mas isso pode ser ruim para você

A intenção é concorrer com o velho parcelamento sem juros praticado pelos lojistas, que, na verdade, embute taxas mascaradas. Entenda

Agenda

Divulgação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Nos Estados Unidos, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral no país