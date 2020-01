Fim da guerra EUA-China?; Netflix quer ganhar o Oscar e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em meio à tensão no Irã, acordo entre China e EUA deve sair

Primeira fase deve ser assinada nesta semana, o que impulsionou bolsas na Ásia. A assinatura ocorrerá após China repudiar ataque americano ao Irã

Novo CEO da Boeing com desafio de superar crise do 737 Max

Modelo protagonizou dois desastres aéreos que colocaram o futuro da fabricante de aviões americana em risco

Oscar é nova chance de Netflix mostrar que pode

Plataforma de streaming não levou o melhor filme nos Globos de Ouro apesar de ter 3 finalistas. Prêmios são importantes para continuar atraindo assinantes

Odebrecht gasta R$ 1,5 bi com delações de executivos

De acordo com o Valor Econômico, mega-acordo de colaboração do grupo empreiteiro envolveu 77 executivos

Câmara votará PEC que extingue foro privilegiado, mas quer restringir atuação de juízes

Segundo O Globo, acordo entre parlamentares prevê que juiz de primeira instância não poderá decretar medidas cautelares contra políticos

Cinco construtoras devem entrar na Bolsa e movimentar R$ 5 bilhões

Abertura de capital reflete recuperação do setor; para analistas ouvidos pelo Estado de São Paulo, alguns papéis podem ter atingido seu potencial

Polícia Civil de MG analisa amostras recolhidas da cervejaria Backer

Autoridades suspeitam de que lotes de cervejas produzidas pela fábrica podem ter sido contaminadas pela substância dietilenoglicol e intoxicado consumidores

Governo francês assegura que greve deve parar; sindicatos continuam firmes

Autoridades consideram que, depois de retirar medida mais controversa da reforma previdenciária, a idade mínima, “não há razão” para continuar a paralisação

Política e mundo

Irã admite abate de avião ucraniano com míssil e reconhece erro

“As investigações continuam para identificar e levar à justiça” os responsáveis, disse o presidente do Irã acerca do abate do avião

Japão solicita alerta da Interpol para esposa de Ghosn

Ex-chefe da Nissan fugiu do Japão para o Líbano e é acusado de ocultação de ganhos na empresa

Governo retira 1,3 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família

De acordo com Ministério da Cidadania, o cancelamento de benefícios gerou economia de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos

Governo quer convencer Senado sobre modelo de privatização da Eletrobras

As bancadas das Regiões Norte e Nordeste têm mostrado forte oposição à iniciativa em seus moldes atuais e a proposta pode enfrentar resistência

Iraque: mísseis atingem base militar norte-americana

Pelo menos quatro soldados iraquianos ficaram feridos durante o ataque

Enquanto você desligou…

Agronegócio exportou US$ 96,8 bi em 2019, 43% das exportações do país

Vendas de soja caíram, mas aumento de 12% nos embarques de carnes, puxados pela China, ajudaram a compensar

“Um ano preocupante”: os 10 principais riscos para o mundo em 2020

Em relatório divulgado nesta semana, a consultoria americana Eurasia aponta os maiores riscos políticos e econômicos previstos para este ano

Cerveja é mais seguro que avião, diz Abracerva após Mapa fechar cervejaria

Uma pessoa morreu e nove foram internadas em hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte após contaminação por um anticongelante

Subsídio em energia para igrejas custaria R$ 30 mi ao ano, diz ministro

O governo Jair Bolsonaro estuda possibilidade de criar uma modalidade tarifária diferenciada para reduzir custos de templos religiosos com energia elétrica

Essa é a nova aposta da construtora Exto, com R$ 1,5 bi em lançamentos

“Queremos criar uma empresa que atendesse às demandas da população de baixa renda e que se encaixasse nas novas diretrizes do governo”, diz diretor

Executivo sai da Alphabet após denúncias de caso impróprio com funcionária

“David estava completamente ciente que nosso relacionamento violava as novas políticas do Google”, diz ex-funcionária

Saudi Aramco eleva valor de IPO para recorde de US$ 29,4 bilhões

A petroleira estatal informou neste domingo que exerceu sua opção para vender 450 milhões de ações adicionais

Agenda

Nesta segunda-feira (13), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil nos próximos anos.

Já os norte-americanos vão saber qual foi o Saldo Orçamental Federal do país em dezembro do ano passado. O índice mede a diferença de valor entre as receitas e despesas do governo durante o mês de referência.

Frase do dia

“A lógica pode levar de um ponto A a um ponto B. A imaginação pode levar a qualquer lugar.” – Albert Einstein