Festas para Bolsonaro na Índia; Tchau, Davos e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Gandhi, acordos e Taj Mahal: a agenda de Bolsonaro na Índia

Presidente estará entre sexta-feira (23) e terça-feira (28) no país asiático com ampla comitiva e agenda variada

Fórum de Davos termina mais verde do que nunca

Com Al Gore e Lagarde, o tema continua em alta no último dia do evento. Brasil não aproveitou a oportunidade de liderar a discussão

Saldo de 2019: 500 mil novos postos de trabalho

Apesar das projeções serem de resultado negativo em dezembro, o saldo do ano deve mostrar aceleração

Sem idade mínima, Macron apresenta reforma da previdência

Para conter série de protestos organizados por centrais sindicais, governo francês decidiu retirar da proposta o aumento da idade mínima para aposentadoria

Glenn Greenwald diz que não se deixará intimidar por denúncia do MP

Jornalista foi denunciado apesar de não ser investigado e indiciado pela Polícia Federal, que não viu crimes na conduta de Greenwald

George Soros afirma que Facebook coopera para reeleição de Trump

Rede social tem sido acusada em vários países, incluindo os EUA, de contribuir para a difusão de notícias falsas

Governo divulga regras que permitem a contratação de militares para o INSS

Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial. Para o plano se concretizar, é necessária a publicação de uma portaria

Política e mundo

Brasil quer que Índia use mais etanol em seu combustível, diz Bolsonaro

Para presidente, uso de mais álcool na mistura vai ajudar a equilibrar preço do açúcar no mercado internacional

Por divergências com Aras, coordenador da Lava-Jato na PGR pede demissão

A promessa era que José Adônis teria autonomia total para tocar investigações, mas medida acabou não se concretizando

Aras nomeia Lindora Araújo como nova coordenadora da Lava Jato na PGR

A nomeação acontece depois que o atual ocupante do cargo, o subprocurador José Adônis Callou de Araújo Sá, decidiu pedir demissão nesta quinta-feira

Lewandowski defende julgamento do juiz de garantias no plenário do STF

O ministro do Supremo afirmou que a indefinição sobre a norma aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente gera insegurança jurídica

Me apontem qual medida Moro tomou, diz cotado para recriação de ministério

Alberto Fraga, que pode ser beneficiado com possível volta da pasta da Segurança, desvincula medidas do ministro com a redução dos índices de criminalidade

Enquanto você desligou…

Dutra terá pedágios mais baratos em nova concessão, diz ministro

Ao lado de Tarcísio de Freitas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo estudará maneiras de alterar o reajuste anual de pedágios

Do socialismo às polêmicas climáticas, os cinco momentos-chave de Davos

O Fórum Econômico Mundial, que acontece todos os anos na Suíça, discute políticas econômicas e questões globais

MPRJ pede que acusados de matar Marielle sejam levados a júri popular

A Promotoria também solicitou que Ronnie Lessa e Élcio Queiróz sejam separados em presídios federais distintos

Goldman Sachs só vai fazer IPO de empresas com mulheres no conselho

A exigência, que começa a valer em julho, tem explicação: companhias que investem em diversidade de gênero tendem a ter resultados 15% acima da média

Amazon cresce, mas ainda está longe da liderança no streaming de áudio

Liderança absoluta ainda é do Spotify com mais de 113 milhões de assinantes

Agenda

Nesta sexta-feira (24), tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente a janeiro, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

A Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

