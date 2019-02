Feriados no exterior enfraquecem início da semana

São Paulo – Feriados nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha reduziam o ritmo de negócios nas praças financeiras internacionais nesta segunda-feira, quando a agenda também não traz dados relevantes.

A Europa merece atenção com a decisão da Alemanha de desligar suas usinas nucleares até 2022, além de indicação de que a Irlanda possa pedir nova ajuda à UE a ao FMI à frente, por dificuldade de acessar os mercados.

A Grécia também segue no radar com a expectativa de que autoridades da União Europeia, Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional anunciem nesta semana, ou um pouco mais tarde, seu veredicto sobre os planos de austeridade fiscal, enquanto a população considera as medidas duras demais. A oposição já deixou claro que não apoiará o programa anunciado pelo governo.

A apreensão com tal cenário se refletia no euro , negociado a 1,4285 dólar às 7h25, ante 1,4321 dólar na sexta-feira. Tal movimento, contudo, não era suficiente para fortalecer o dólar, ainda debilitado pela safra recente de dados fracos sobre a economia dos EUA. O índice DXY, que mede o valor da divisa norte-americana ante uma cesta com as principais moedas globais, cedia 0,06 por cento.

Nos mercados acionários, o europeu FTSEurofirst 300 situava-se ao redor da estabilidade. Na Ásia, o Nikkei encerrou em baixa de 0,18 por cento o dia em Tóquio e o índice da bolsa de Xangai caiu 0,13 por cento. O MSCI da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão tinha alta de apenas 0,04 por cento. O MSCI global ganhava 0,1 por cento e para emergentes, 0,18 por cento.

No Brasil, investidores terão novas informações sobre a inflação no resultado de maio do IGP-M e na pesquisa Focus, além de números sobre crédito no levantamento de abril feito pelo Banco Central, que inclui dados de inadimplência e spread bancário. Também o BC realiza pesquisa de demanda no final do dia para leilão que serviria para a rolagem de 1,655 bilhão de dólares em contratos de swap cambial reverso que vencem no final deste mês.