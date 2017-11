Fed começa a pensar em sua própria moeda digital, diz diretor

Washington – O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, William Dudley, afirmou nesta quarta-feira que a instituição “começa a pensar a respeito” de oferecer moedas digitais, mas disse que era “muito prematuro” para dizer se algo concreto será ofertado.

Questionado sobre o Bitcoin, durante evento na Universidade Rutgers, Dudley disse que não avalia a moeda virtual como algo estável em valor.

“Eu estaria, nesse ponto, muito cético em relação ao Bitcoin. Eu acho que é mais realmente uma atividade especulativa”, argumentou. Segundo ele, a moeda virtual, que tem se valorizado fortemente, não é uma rival do dólar.

Ao mesmo tempo, Dudley mostrou otimismo com a economia. Ele não discutiu a política monetária no evento, no qual falou a estudantes e a membros da comunidade.

Segundo ele, em relação à economia ainda há espaço para a expansão continuar nos EUA. Isso faz com que ele não se sinta preocupado com as altas nos mercados financeiros, que para ele indica o vigor da economia americana.

“A força dos mercados reflete a boa perspectiva para a economia dos EUA”, afirmou, acrescentando que não considera o quadro nos mercados uma situação financeira complicada para o governo no futuro.

O dirigente disse ainda que o setor financeiro está mais resistente agora. Segundo ele, a lei Dodd-Frank ajuda a manter o sistema financeiro “forte e resistente”.

O presidente do Fed de Nova York, com direito a voto nas decisões de política monetária, ainda elogiou Jerome Powell, indicado para a presidência do BC americano. Segundo ele, Powell “se dará muito bem” no comando do Fed.