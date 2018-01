Facebook muda feed de notícias e desagrada investidores

São Paulo — As ações do Facebook caem forte nesta sexta-feira, após a empresa anunciar uma grande mudança no feed de notícias dos usuários. Por volta das 14h (horário de Brasília,) os papéis da rede social caíam 4,3%, para 179,70 dólares.

A partir de agora, segundo o presidente-executivo, Mark Zuckerberg, a rede irá priorizar o conteúdo de amigos e familiares, em detrimento das páginas dcurtidas. Assim, a quantidade de conteúdo não publicitário de empresas de mídia, celebridades e marcas nos feeds será reduzida.

O Facebook por anos tem priorizado o material que seus complexos algoritmos de computador pensam que as pessoas vão se envolver com comentários, “curtir” ou outras formas de mostrar interesse. Zuckerberg, disse que esse não será mais o objetivo.

“Estou mudando o objetivo que eu atribui a nossas equipes de produtos para que deixem de se concentrar em ajudá-lo a encontrar conteúdo relevante para ajudar você a ter interações sociais mais significativas”, escreveu Zuckerberg em post na rede social.

A mudança provavelmente significará que o tempo que as pessoas gastam no Facebook e algumas medidas de engajamento vão cair no curto prazo, disse o cofundador, acrescentando que a mudança será melhor para os usuários e para o negócio no longo prazo.

“Nós sentimos uma responsabilidade para garantir que nossos serviços não sejam apenas divertidos de usar, mas também sejam bons para o bem-estar das pessoas”, disse Mark Zuckerberg na quinta-feira na página do Facebook.

A notícia chega uma semana depois que Zuckerberg anunciou que sua resolução de Ano Novo para 2018 seria se concentrar em problemas sistêmicos com o Facebook.

“O mundo se sente ansioso e dividido, e o Facebook tem muito trabalho a fazer — seja protegendo a nossa comunidade contra abusos e ódio, defendendo a interferência de estados-nação, ou assegurando que o tempo gasto no Facebook seja bem gasto”, disse Zuckerberg.

Com Reuters.