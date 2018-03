Facebook em maus lençóis e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA apertam o cerco contra o Facebook. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, uma comissão investiga repasses de dados de usuários a consultoria que ajudou a eleger Trump.

Uber adota programa de milhagem em parceria com a Smiles da Gol. Usuário poderá trocar pontos acumulados por corridas, passagens aéreas e reservas em hotéis.

Senador Aécio Neves não deve ser candidato a nada nas eleições em outubro. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo revela que já está quase certo que o senador tucano não será candidato a nada em outubro.

Prisão de Lula provoca desavenças no Supremo. Segundo o jornal Valor Econômico a prisão do ex-presidente está no centro das desavenças entre os ministros sobre o encarceramento de pessoas condenadas em segunda instância.

Temer quer crédito da Caixa para estados. Reportagem o jornal Folha de S.Paulo mostra que o presidente apoia diretoria do banco e se opõe ao seu conselho, que é liderado pela secretária do Tesouro.

Boeing finaliza proposta para ter Embraer. De acordo com o jornal Valor Econômico, a proposta é criar uma nova empresa de aviação comercial controlada pela Boeing, com 80% a 90% do capital.

Pré-candidatos, Doria e França usam asfalto como vitrine. Prefeito da capital e vice-governador, que devem disputar Governo de SP, investem em ações de pavimentação, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

BC quer poder de veto a indicações em bancos públicos. Projeto exige que a nomeação de dirigentes em bancos controlados pela União seja autorizada pelo Banco Central.

Política e mundo

Fachin inclui depoimento de Funaro em investigação sobre Temer. A pedido da PGR, o ministro relator, Edson Fachin, em despacho sigiloso no dia 13, autorizou a inclusão de todos os anexos da delação.

Vacinação contra febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Nesses três Estados, a imunização será feita com doses fracionadas, com um quinto de imunizante que é usado na dose integral. Nos demais Estados, serão usadas doses integrais da vacinal.

Fachin nega recurso em ações sobre prisão em 2ª instância. O recurso havia sido protocolado na semana passada pelo Instituto Ibero Americano de Direito Público – Capítulo Brasileiro contra decisão de outubro de 2016.

Câmara aprova urgência a projeto sobre capital externo em aéreas. Texto do relator permite que empresas estrangeiras com representação jurídica no Brasil tenham 100% do capital, como queria o governo.

Desembargadora será investigada por acusações sobre Marielle. A magistrada acusou Marielle de estar “engajada com bandidos” e de ter sido “eleita pelo Comando Vermelho”.

Privatização da Eletrobras deve ser votada até fim de abril. Durante a reunião da comissão especial destinada a debater a matéria, deputados oposicionistas voltaram a criticar o projeto e foram rebatidos pelo relator.

Enquanto você desligou…

Sede da Volkswagen é alvo em nova investigação. A operação envolve divulgação de informações exageradas sobre a eficiência no consumo de combustível de seus veículos.

BK Brasil faz acordo para ser master franqueada de rede Popeyes. A rede opera mais de 2.800 lojas em mais de 25 países ao redor do mundo, ocupando a posição de segunda maior rede de fast-food focado em frango.

Acionista da Fibria terá recesso até finalização com Suzano. Os acionistas que quiserem exercer o direito de recesso terão 30 dias contados a partir da data de publicação da ata da AGE que aprovar a operação.

Avianca anuncia expansão de rotas no Brasil. A empresa anunciou uma ampliação de voos para Miami e Santiago e, no Brasil, uma nova rota para Belém, direto, com saídas de São Paulo e de Brasília.

CEO do Spotify deve vender 15,8 milhões de ações. Companhia espera que atuais acionistas vendam até 55,7 milhões de ações ordinárias no início das negociações do papel na bolsa de Nova York.

Salesforce vai comprar MuleSoft por US$6,5 bilhões. Acionistas da MuleSoft receberão 36 dólares em dinheiro e 0,0711 ação da Salesforce.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Copom anuncia decisão sobre a taxa de juros. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também anuncia sua decisão sobre os juros.