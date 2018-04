Fabricante de chip de reconhecimento facial AMS sofre com atrasos da Apple

Londres/Viena – As ações da fabricante austríaca de chips AMS chegaram a recuar 14 por cento nesta terça-feira, após a fornecedora da gigante Apple alertar para os contínuos atrasos de um grande cliente na finalização dos planos de produtos, prejudicando sua perspectiva para o segundo trimestre.

A Apple, que segundo estimativas de analistas é responsável por metade da receita da AMS, está reduzindo a produção de sua linha iPhone X antes de se preparar para novos produtos no quarto trimestre.

Embora essa transição fosse amplamente esperada, o impacto na AMS é ampliado pelos atrasos da empresa norte-americana na finalização das especificações das peças.

Os sensores AMS são usados ​​pela Apple para fornecer recursos de reconhecimento de rostos que fazem com que seu iPhone X se destaque dos smartphones rivais e a empresa austríaca deve ganhar contratos adicionais para os próximos iPhones e iPads.

“Devido a essas transições de produtos e mudanças de produto em um grande programa de consumo que impede a pré-produção de peças, a AMS também espera uma significativa subutilização de capacidade”, informou a empresa.

Na segunda-feira, a empresa informou que as vendas do primeiro trimestre estavam na ponta mais baixa de sua projeção anterior e emitiu seu alerta sobre o trimestre atual.

As ações da fabricante de chips registraram a maior queda diária em dois anos na terça-feira, antes de uma recuperação parcial após executivos da AMS dizerem a investidores que os resultados vão melhorar no segundo semestre, uma vez que o cliente crucial, que não foi identificado, aprove as novas especificações do novo produto.

Por volta das 10h10 (horário do Brasil), as ações listadas em Zurique caíam cerca de 8 por cento, enquanto outras empresas fornecedoras da Apple também sofriam pressão.

Dialog Semiconductor, que fornece chips de gerenciamento de energia para a Apple, caíam 5,2 por cento, enquanto as ações da STMicro, outra fornecedora de chip de sensor para a Apple, caíam 0,35 por cento.

A AMS informou que espera que as vendas no segundo trimestre caiam para algo entre 220 milhões e 250 milhões de dólares, aproximadamente metade dos 452,7 milhões de dólares em vendas que registrou nos primeiros três meses de 2018.

A empresa acrescentou que a redução na utilização da capacidade de sua maior unidade em Cingapura afetará as margens de lucro.