Exploração de terras indígenas deve ser liberada e tudo para ler hoje

Produção agrícola em terras indígenas deve ser liberada

Governo quer incentivar parcerias entre índios e produtores rurais em terras demarcadas. Atualmente, a prática é ilegal

Bolsonaro se reúne com ministros para definir prioridades do governo

A reunião ministerial ocorre logo após toda a equipe anunciar as prioridades e indicar as ações de suas áreas

Carga tributária ideal é 20%, diz Paulo Guedes

O ministro disse que a carga tributária ideal para o Brasil fica bem abaixo dos atuais 36%. E prometeu uma “enxurrada” de medidas nos próximos dias. “Não faltará notícia”, avisou.

Xi Jinping felicita Bolsonaro e defende respeito aos interesses dos países

O presidente chinês aplaudiu as declarações de Bolsonaro nas quais garantiu que o Brasil manterá os laços com a China apesar das diferenças ideológicas.

Corrida das “fits” se acirra: Bluefit começa expansão internacional

Concorrente da rede de academias Smart Fit faturou 100 milhões de reais em 2018 e quer, para este ano, crescer 50%

Os melhores e piores cursos de educação física do Brasil, segundo o MEC

Confira os cursos de educação física que tiveram as melhores e as piores avaliações do Ministério da Educação no ciclo avaliativo de 2017

Por onde anda Robert Mercer, o magnata por trás da Cambridge Analytica

O magnata Robert Mercer criou uma rede que ajudou a eleger Trump nos EUA. Mas ele não gostou da fama que isso lhe rendeu, e está voltando para as sombras.

Esta startup descobriu que concorrer com Uber e 99 é um desafio e tanto

O fundador da Yet Go percebeu que, apesar de buscar atender um nicho ignorado pelas grandes companhias, precisava delas

China faz primeiro pouso na face oculta da Lua

Primeiro pouso em lado pouco conhecido da Lua é marco da exploração espacial

Governo estuda aumentar IR para rendas mais altas, diz secretário

Segundo o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, a medida está em discussão pela equipe econômica

Veja como foi a posse dos ministros do governo Bolsonaro

Nesta quarta-feira (2), aconteceu em Brasília a cerimônia de transmissão de cargo para os ministros que gerenciam as pastas até 2022

Bolsa bate recorde e fecha acima de 91 mil pontos

Ibovespa começa 2019 com maior patamar da história e investidor confiante em novo governo

Maia promete presidência da CCJ e PSL fecha apoio a reeleição, diz Bivar

O atual presidente da Câmara está comprometido com a votação da agenda econômica e das pautas conservadoras defendidas pelo novo presidente

Ministro Terra garante pagamento do 13º para beneficiários do Bolsa Família

“Vai ter o 13º. O presidente [Jair Bolsonaro] prometeu, e nós vamos fazer cumprir”, afirmou

Convidado, Ferreira Jr. permanece na Eletrobras para tocar privatização

Ferreira Jr disse que “é preciso montar estrutura de governança e direitos de acionista que dê a ele um mínimo de garantias”

Nos Estados Unidos, é esperada a divulgação dos pedidos pelo seguro-desemprego no país, além do número total da venda de veículos.