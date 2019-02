EXCLUSIVO-Venezuela pode elevar controle em serviços petroleiros

Por Marianna Párraga

CARACAS, 19 de outubro (Reuters) – O governo da Venezuela

poderá buscar um maior controle sobre a indústria de serviços

petroleiros, de acordo com um projeto de lei obtido pela

Reuters que estabelece um meio mais rápido para expropriar,

ocupar ou confiscar os ativos do setor.

O projeto de lei, que seria apresentado na Assembléia

Nacional antes do fim do ano, declara de utilidade pública

todas as atividades ligadas a operações da indústria de

petróleo e gás, passo que antecede uma eventual expropriação.

“As propriedades privadas ligadas a operações de gás e

petróleo podem estar sujeitas a medidas de proteção, garantia,

requisição e expropriação quando a continuidade dessas

operações for afetada”, prevê a legislação proposta elaborada

pelo Ministério de Energia.

O texto proíbe movimentar ativos do país sem autorização,

requer permissão do Ministério para eventuais greves, impede a

arbitragem internacional de contratos e autoriza a ocupação

antecipada nas instalações.

Desde 2006, o governo do presidente Hugo Chávez tem

nacionalizado todos os negócios de exploração de petróleo.

A onda de estatizações tem deixado uma grande fila de

processos internacionais que ameaçam as finanças da estatal

Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A empresa, que acumulou grandes dívidas de fornecedores,

tem pressionado, sem sucesso, pesos pesados do setor como a

Schlumberger , Halliburton e Bake Hughes

para formar joint-ventures.

Em maio de 2009, o governo expropriou mais de 70 companhias

de serviços petroleiros e há poucos meses nacionalizou 11

instalações da companhia norte-americana Helmerich & Payne

.