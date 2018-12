Ex-assessor de Flávio Bolsonaro irá depor no MP-RJ e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 4, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro deve dar depoimento ao MP-RJ, diz jornal. É a primeira vez que Fabrício Queiroz irá dar uma declaração sobre as movimentações reveladas pelo Coaf de R$ 1,2 milhão.

Vai ou racha: orçamento deve ser votado no Congresso. A proposta a ser apreciada em sessão conjunta prevê um déficit de R$ 139 bilhões e um total orçamentário da União de quase R$ 3,4 trilhões.

CNJ deve reaprovar auxílio moradia para o Judiciário. Benefício seria extinto após aumento salarial do STF. Agora, volta, com mais restrições, e com impacto desconhecido sobre os cofres públicos.

Como fica a Embraer, com e sem a Boeing. O negócio, aguardado pelo mercado, dá força para a divisão comercial da Embraer e impulsiona outros negócios da companhia, de defesa e de jatos executivos.

Gestão Bruno Covas estuda abrandar reforma da previdência municipal. Segundo a Folha de S.Paulo, mudança garante recursos para os próximos anos, mas não será suficiente para eliminar déficit no longo prazo.

99 cidades, 400.000 membros: o gigantismo do WeWork. Rede de escritórios compartilhados que chegou ao Brasil no ano passado investe em novas frentes, como escolas e mercados, mas perde dinheiro.

China celebra 40 anos de reforma em meio a questionamentos. Presidente chinês enfrenta pressão interna e externa por mudanças políticas e comerciais. Mas faz discurso sobre a soberania para tomar decisões.

Política e mundo

Mesmo com venezuelanos, Brasil mais envia do que recebe imigrantes. De acordo com dados da PF, 252 mil brasileiros saíram do país em 2018 enquanto outras 94 mil pessoas escolheram o país para morar.

Asilo de Battisti teve causa política e foi revisto em boa hora, diz Moro. “Os países têm que cooperar entre eles contra a criminalidade e o senhor Cesari Battisti foi condenado por homicídios na Itália”, afirmou.

Bolsonaro confirma que deve rever reserva indígena Raposa Serra do Sol. Segundo o futuro presidente, é preciso explorar a área, que fica em Roraima, de “forma racional”.

Moro anuncia subprocuradora do MPF para Secretaria Nacional de Justiça. Moro anunciou a subprocuradora-geral da República Maria Hilda Pinto para a Secretaria Nacional de Justiça, um dos órgãos mais importantes da pasta.

Bolsonaro e Flávio aparecem juntos, mas se calam sobre caso Coaf. No domingo, Jair Bolsonaro conversou com os repórteres por dois minutos em um quiosque na Barra e encerrou a entrevista quando indagado sobre as suspeitas.

Incêndio é novo capítulo em série de desafios para Manguinhos. Refinaria em recuperação judicial esperava que 2018 representasse seu ano de virada. Mas as coisas não ocorreram como o previsto.

Enquanto você desligou…

Corte de recursos do Sistema S será de 50% e vai começar já, diz Guedes. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, determinou à equipe uma meta de corte de 50% dos recursos do Sistema S, informou o economista Marcos Cintra.

Temer autoriza 6ª rodada de partilha dos blocos do pré-sal. A 6ª rodada de partilha do pré-sal inclui 2 novos blocos, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava e redimensiona outros 3: Aram, Cruzeiro do Sul e Bumerangue.

Estresse leva empresas a tentar semana de trabalho de 4 dias. Companhias que reduziram a semana de trabalho descobriram que a medida aumenta a produtividade, motiva funcionários e reduz síndrome de “burnout”.

Ibovespa recua mais de 1% em meio a cautela antes de Fed. Índice de referência do mercado acionário brasileiro caiu 1,2%, a 86.399,68 pontos.

“Vamos tentar acertar esse sistema”, diz Guedes sobre Previdência. Futuro ministro voltou a defender o sistema de capitalização como o melhor para a Previdência.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgada a Ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Nos Estados Unidos, serão divulgados os dados de licença de construção, construção de novas casas e os estoques de petróleo bruto semanal.