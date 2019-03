Evangélicos contra Vélez; mais uma de Queiroz e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Coaf: filha de Queiroz repassou 80% de salário na Câmara para o pai

O Globo revela que relatório aponta transações financeiras atípicas enquanto jovem personal trainner trabalhou no gabinete de Jair Bolsonaro

Previdência militar chega ao Congresso para liberar tramitação da reforma

Chegando dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro deve ler o texto nesta manhã, antes de enviá-lo aos parlamentares

Sicupira, do 3G, deixa conselho da AB InBev

Segundo o Valor Econômico, além do brasileiro, o presidente do colegiado, Olivier Goudet sairá do cargo

Zara estreia e-commerce no Brasil e acirra disputa com Renner e Riachuelo

O lançamento da venda online no Brasil, onde a Zara atua desde 1999, faz parte de uma estratégia global de expandir participação nos egmento, hoje em 12%

Maia muda o tom político na defesa da reforma da Previdência

Reportagem da Folha de S.Paulo afirma que presidente da Câmara demonstra insatisfação com a articulação do governo

Bolsonaro faz reunião para analisar proposta de Previdência dos militares

Presidente deve analisar o texto, acompanhado dos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, além do ministro da Defesa

Brasil e EUA devem manter juros. Mas até quando?

Expectativa é que o banco central americano, e o Comitê de Política Monetária brasileiro, mantenham as taxas de juros em 2,25% e 6,5%, respectivamente

Evangélicos discutem boicotar reunião com ministro da Educação

O Estado de S.Paulo informa que ausência em encontro com Ricardo Vélez Rodríguez foi tratada em conversas no grupo de WhatsApp de deputados da Frente Parlamentar Evangélica as quais a reportagem teve acesso

Em posse, presidente da OAB mira autoritarismo e “milícias digitais”

Felipe Santa Cruz afirmou que a violência não pode servir de oxigênio da política

Levy atrela repasse de R$ 126 bi à União a pagamento de BB, Caixa e Estados

Em entrevista ao Estadão, presidente do BNDES diz que devolução de dinheiro ao Tesouro só será possível se o banco de fomento receber de volta os financiamentos que concedeu com esses recursos

Inflação anual do Reino Unido acelera a 1,9% em fevereiro

Resultado superou as expectativas de analistas, mas ficou dentro da meta do banco central britânico

Depois de um ano, Disney conclui compra da Fox

Aquisição do estúdio é peça fundamental para empresa poder lançar seu próprio serviço de streaming

Vale começa a pagar indenizações em Brumadinho

Até 100 mil pessoas podem receber até 1 salário mínimo mensal. Justiça já bloqueou R$ 13,6 bi em recursos da empresa para arcar com prejuízos em barragens

Fontes oficiais dizem que May não pedirá prorrogação prolongada do Brexit

Uma extensão mais longa pode forçar o Reino Unido a participar nas eleições europeias em maio

Austrália convoca embaixador após comentários ofensivos de Erdogan

Turco afirmou que, se australianos e neozelandeses visitarem a Turquia com atitudes anti-muçulmanas, serão devolvido ao seu país em caixões “como seus avós”

Política e mundo

Francischini acredita já ter maioria para aprovar Previdência na CCJ

Deputado aguarda envio do projeto sobre previdência dos militares para definir relator da PEC na comissão.

MDB não descarta votar em bloco a favor da Previdência

Principais pontos de resistência do partido à proposta são aposentadoria rural e de professores e o BPC.

Senador diz que Gilmar Mendes “vende sentenças” e ministro reage

No dia em que foi protocolado pedido de instalação da CPI da Lava Toga, ministro solicitou providências do presidente da Corte sobre declarações.

Moraes: “Podem espernear à vontade, quem interpreta o regimento é o STF”

Ministro fez referência a críticas sobre a decisão da Corte em abrir inquérito para investigar ataques ao Supremo.

Bolsonaro pede desculpas por comentários sobre imigrantes

Presidente brasileiro afirmou em entrevista que maioria dos imigrantes não têm boas intenções ao ingressar nos EUA.

Polícia detém outro suspeito de envolvimento com tiroteio em Utrecht

Turco, principal suspeito do ataque que matou 49 pessoas, continua preso; outros dois detidos foram liberados sem acusações.

Enquanto você desligou…

Novo delegado é escolhido para assumir divisão que cuida do caso Marielle

Daniel Rosa substitui Giniton Lages, que foi para intercâmbio na Itália a convite do governador Wilson Witzel

Viagem de Bolsonaro frustra negociadores e traz poucos avanços comerciais

Apesar de acordos na área de inteligência e segurança, país voltou sem parcerias sobre entrada sem condições na OCDE e exportação de carne.

Mourão diz que errou estimativa de economia com reforma dos militares

Vice-presidente estimou economia de R$ 13 bilhões em dez anos com mudanças nas regras de aposentadoria no setor.

Bolsonaro diz que retorna com “sensação de missão cumprida”

Presidente afirmou que sua viagem produziu avanços nas áreas econômica, de segurança e política externa.

Brasil-EUA se comprometem a reduzir barreiras comerciais e de investimento

Entre acordos está a importação de trigo americano sem imposto, saída do Brasil da OCDE e retirada de vistos para americanos.

Acordo sobre trigo entre EUA e Brasil preocupa produtores

Pacto prevê a implementação da cota isenta de tarifa para moinhos brasileiros importarem trigo norte-americano.

Venezuela: Mourão descarta apoio logístico a eventual intervenção dos EUA

Presidente em exercício deu declarações após Trump afirmar que “todas as possibilidades estão sobre a mesa”.

Vale já soma R$ 13,6 bilhões bloqueados pela Justiça

Do total, R$ 11 bilhões foram para reparar prejuízos com tragédia em Brumadinho (MG), que resultou em mais de 300 mortes.

Departamento de Transporte dos EUA confirma auditoria do Boeing 737 MAX 8

Aeronave protagonizou dois acidentes aéreos recentes e Departamento de Justiça americano já abriu investigação criminal sobre a produção do modelo.

Polícia: 3º suspeito de massacre em escola é mentor intelectual do crime

Jovem que está internado na Fundação Casa foi descrito como “pessoa fria” por agentes que investigam o caso.

Agenda

Nesta quarta-feira (20), será divulgada a decisão sobre a taxa Selic, no Brasil. Nos EUA, serão publicadas as projeções econômicas do Fomc, os estoques de petróleo, a taxa-alvo de fundos Fed e declaração do Fomc em coletiva de imprensa.