Euro tem mínima em 1 semana após rebaixamento da Espanha

Londres – O euro atingiu o menor valor em uma semana nesta quinta-feira, após a agência de classificação de risco Moody’s ter cortado a nota de crédito da Espanha. A moeda pode cair ainda mais devido a preocupações sobre como a Europa lidará com a crise de dívida.

A Moody’s rebaixou a Espanha de “Aa1” para “Aa2”, com perspectiva negativa, dizendo que os planos do país para socorrer o setor bancário custarão mais que o governo espera, aumentando o montante de dívida pública.

O euro chegou a cair cerca de meio centavo, para a mínima em uma semana de 1,3804 dólar. Operadores citaram compras por reservas soberanas asiáticas, que permitiram que o euro se recuperasse para 1,3842 dólar, às 7h48 (horário de Brasília).

O euro ampliou as perdas da semana após alcançar 1,4036 dólar na segunda-feira, a máxima em um mês, após comentários do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, sobre inflação, indicando que pode haver uma elevação dos juros em abril.

Mas o tempo do euro acima de 1,40 dólar foi curto, pois o mercado espera que o foco se volte a questões fiscais nas próximas semanas. Líderes e ministros das Finanças europeus farão uma série de reuniões para debater os problemas de dívida da zona do euro, começando com uma cúpula na sexta-feira.

A queda do euro ajudava o dólar <.DXY> a subir 0,33 por cento em relação a uma cesta de moedas.