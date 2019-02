Euro sobe com apetite por risco após PIB francês e alemão

Londres – O euro se valorizava ante o dólar nesta sexta-feira, com dados fortes do crescimento econômico da França e da Alemanha gerando especulação de que o juro básico da zona do euro continuará mais alto que o dos Estados Unidos.

A moeda comum europeia atingiu a máxima do dia em 1,434 dólar. Dados melhores que o esperado sobre o Produto Interno Bruto (PIB) de ambos os países geraram demanda pelo euro, com compras realizadas por reservas soberanas asiáticas.

Membros do mercado disseram que as bolsas e as commodities em alta também ajudavam a gerar demanda por ativos de maior risco, após a onda de aversão desta semana. O euro pode subir mais durante o dia, com investidores continuando a cobrir posições vendidas.

Às 9h08 (horário de Brasília), o euro subia 0,26 por cento, a 1,4281 dólar.

A alta do euro colocava ampla pressão de venda sobre o dólar, que caía 0,2 por cento ante uma cesta de divisas.