Euro salta para máxima de quase 2 meses com acordo do Brexit

Londres — O euro subia para seus níveis mais altos em quase dois meses contra o dólar nesta quinta-feira, depois que a União Europeia e o Reino Unido fecharam um acordo sobre o Brexit.

Embora o acordo ainda precise ser ratificado pelo Parlamento britânico, os operadores elevaram rapidamente a libra e o euro em mais de 1% e 0,5%, respectivamente.

As esperanças de um acordo do Brexit esta semana tiraram o euro de uma tendência de baixa e o elevaram acima de 1,11 dólar pela primeira vez em um mês.

O Reino Unido fechou um acordo do Brexit com a União Europeia nesta quinta-feira, disse o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, poucas horas antes do início de uma cúpula dos líderes do bloco em Bruxelas.

Nesta quinta-feira, o euro chegou a subir 0,5%, para 1,1140 dólar, antes de devolver alguns ganhos, avançando 0,4%, para 1,1112 dólar.

A libra saltou mais de 1% e os preços das ações britânicas tinham alta nesta quinta-feira devido às notícias sobre o Brexit.

Contra uma cesta de seus rivais, o dólar caía 0,4%, para 97,496, nível mais baixo desde o final de agosto.

O dólar também sofreu no início das negociações no Reino Unido devido aos dados fracos dos EUA.

As vendas no varejo dos EUA caíram pela primeira vez em sete meses em setembro, enquanto um relatório do Federal Reserve descreveu o progresso da economia em termos cautelosos.