Euro cai para US$ 1,2280 em Frankfurt

Frankfurt – O euro era cotado a US$ 1,2280 às 16h GMT (13h em Brasília) desta sexta-feira no mercado de divisas de Frankfurt, abaixo do valor da sessão de ontem no mesmo horário, que foi de US$ 1,2323.

Já o Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio oficial do euro em US$ 1,2301. EFE