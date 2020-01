EUA-Irã: bolsas árabes desabam e ação da Aramco cai ao piso desde IPO

Dubai – As bolsas de valores do Kuwait e da Arábia Saudita caíram neste domingo, após um ataque de drones dos EUA em Bagdá que matou o comandante militar do Irã.

As ações da gigante petrolífera Saudi Aramco caíram 1,7%, para o nível mais baixo desde a listagem no mês passado, em uma oferta inicial (IPO) recorde.

O comandante militar iraniano Qassem Soleimani, arquiteto das operações militares no exterior de Teerã, foi morto na sexta-feira em um ataque por drone dos EUA em seu comboio no aeroporto de Bagdá.

O índice do Kuwait, o de melhor desempenho da região em 2019, caiu quase 4,1%, enquanto as ações sauditas tiveram recuo de 2,2%. O índice de ações de Dubai caiu 3,1%. O índice Abu Dhabi cedeu 1,41%.

“Uma guerra EUA-Irã poderia reduzir 0,5 ponto percentual ou mais do PIB global, principalmente devido ao colapso da economia iraniana, mas também devido ao impacto de um aumento nos preços do petróleo”, disse Jason Tuvey, economista sênior de mercados emergentes da Capital Economics, em nota.

O preço do petróleo saltou para 63,05 por barril na sexta-feira, o pico em mais de três meses, em meio a temores de que o conflito na região atrapalhe o fornecimento global de petróleo.