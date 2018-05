EUA fixam cotas para aço do Brasil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA fixam cotas para aço brasileiro. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que o governo Trump decidiu fixar cotas para produtos siderúrgicos semiacabados exportados pelo Brasil.

Próximo presidente terá o pior caixa desde 1997. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, em 2019, mandatário poderá gastar o equivalente a 3,09% do PIB em investimentos e custeio.

Temer pressiona base do governo para evitar calote internacional. Nesta quarta-feira, será votado um PL que remaneja recursos para cobrir o calote da Venezuela e de Moçambique em operações ligadas a exportações.

Denúncia mostra emails de Odebrecht sobre propinas ao PT. Na peça, segundo o jornal O Estado de S.Paulo, são acusados o ex-presidente Lula, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo, e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

Metade de empresas da bolsa não revela salários e bônus. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que após 9 anos desde que as companhias foram obrigadas a revelar remuneração, investidores ainda não têm acesso às informações.

Bradesco fecha contrato com braço da Brasil Brokers em crédito imobiliário. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, as empresas fecharam por três anos a prestação de serviços de intermediação de crédito imobiliário.

Com ofertas de aluguel pela metade do valor atual, Caixa negocia mudança. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o banco paga mensalmente R$ 4,2 milhões a um fundo imobiliário administrado pelo BTG Pactual.

Paulo Preto é suspeito de receber R$ 173 mi de propina em obras da prefeitura de SP. Acusado de operar para PSDB pode ter batido recorde de desvios na gestão Kassab (PSD), mostra o jornal Folha de S.Paulo.

Política e mundo

Em carta, Lula diz que seu governo era melhor do que o de Temer. A mensagem do ex-presidente foi lida por Gleisi Hoffmann no encerramento do ato em Curitiba, que contou com cerca de cinco mil pessoas.

Aprovação de Trump alcança maior nível em 11 meses, diz pesquisa. De acordo com o levantamento, 42% das pessoas entrevistadas disseram que aprovam a forma como o presidente doas EUA vem trabalhando.

Bolsonaro rejeita uso do fundo eleitoral. Ele afirmou que, como votou contra o chamado “fundão”, dispensará a parcela que receberia por meio do PSL para a campanha presidencial.

Ex-médico de Trump denuncia saque de relatórios médicos do seu escritório. Harold Bornstein disse que em fevereiro de 2017 um funcionário da Casa Branca se apresentou no seu escritório e levou todos os relatórios do presidente.

Em São Paulo, o jogo do empurra pós-desabamento. O edifício que desabou era do governo Federal, mas quem cadastrou as famílias foi a Prefeitura e quem fez a inspeção foram os bombeiros estaduais.

Atos violentos marcam manifestação do Primeiro de Maio em Paris. O governo tinha reforçado a segurança, colocando 1.500 agentes e militares ao longo do trajeto previsto pela manifestação.

PGR: Palocci pediu propina da Odebrecht para relação criminosa com PT. Lula, Palocci, a senadora Gleisi Hoffmann e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, foram denunciados por corrupção passiva pela PGR.

Não temos plano B, C, X, Y ou Z, diz Jacques Wagner sobre Lula candidato. Nosso plano é Lula livre, Lula candidato e Lula presidente, afirmou o ex-ministro.

Moradores do prédio que desabou pagavam aluguel. Incêndio provocou desabamento de prédio na região central de São Paulo e ao menos quatro pessoas estão desaparecidas.

Sérgio Cabral e outros acusados negam recebimento de propina. O economista Carlos Miranda explicou em seu acordo de delação premiada como funcionava o esquema de repasse de propinas a políticos.

MDB e PSDB devem ser adversários em ao menos 16 Estados. Apesar da retomada das negociações no plano federal, os dois partidos devem se colocar em campos opostos em alguns estados.

Enquanto você deligou…

Sainsbury’s compra Asda do Walmart por US$ 10 bilhões. Operação deve criar o maior grupo de supermercados do Reino Unido por valor de mercado.

Itaú Unibanco tem lucro líquido de R$6,4 bilhões no 1º trimestre. O resultado do banco mostra alta de 2,2% em relação aos últimos três meses de 2017 e avanço de 3,9% ante igual período do ano passado.

Camargo Corrêa investe R$ 2 mi em inovação e testa ideias de funcionários. Empresa testa o primeiro projeto na área de segurança do trabalho: um sensor de presença humana para ser usado em áreas onde circulam máquinas.

Boeing compra fabricante de peças aeroespaciais KLX por US$ 4,25 bilhões. Segundo a Boeing, o acordo em dinheiro está condicionado ao bem-sucedido desinvestimento e separação do grupo de serviços de energia da KLX.

Fabricante de guitarras Gibson registra pedido de recuperação judicial. A empresa está em dificuldades financeiras há meses e enfrenta um importante endividamento.

Correios não poderão cobrar mais de 8% em serviço a empresas de e-commerce. Decisão foi favorável à ABCOMM (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), que alegou que a ECT aumentava os valores de forma abusiva.

Agenda

Nesta quarta-feira, a empresa IHS Markit divulga a pesquisa PMI de atividade industrial do Brasil, o Banco Central revela o fluxo cambial estrangeiro do país e o Ministério do Desenvolvimento, o resultado da balança comercial.