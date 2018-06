A mudança na venda do etanol e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Copom anuncia nova taxa de juros hoje. Dessa vez, a projeção é que os juros continuem em 6,5%, apesar da alta do dólar que deve pressionar a inflação.

Senado aprova projeto que autoriza venda direta de etanol a postos. Atualmente, essa venda é proibida por uma resolução da ANP. Texto segue agora na Câmara dos Deputados.

O supremo vai solucionar a insolúvel tabela de fretes ? Audiência de conciliação está marcada para hoje, intenção é dar fim ao conflito em torno do tabelamento.

STF absolve Gleisi e Paulo Bernardo de corrupção e lavagem. Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram pela absolvição integral de Gleisi e Paulo Bernardo, por falta de provas.

Política e mundo

Guardia terá reuniões com Mnuchin, com FMI e com investidores nos EUA. Fazenda não soube esclarecer o tema dos encontros, nem se o ministro convidou ou foi convidado para a reunião bilateral com seu colega norte-americano.

FMI bate hoje o martelo para liberar os US$ 50 bi à Argentina. O FMI deve analisar plano econômico, que inclui reforma da legislação tributária e social.

Enquanto você desligou…

Volkswagen e Ford podem se juntar para linha de veículos comerciais. Sem dar detalhes, comunicado diz que a parceria tem como objetivo expandir capacidades, fortalecer competitividade e atender melhor os clientes.

CVM condena acusados de insider em caso Globex/Casas Bahia em 2009. Guilherme Soter Lopes da Silva, Rodrigo Rodrigues da Silva, Cláudia Maria da Costa e Henvironmenth Sistemas Ambientais pagarão juntos R$ 684 mil em multas.

STJ manda Eletronorte pagar R$ 55 mi por interrupção de energia. Interrupção do fornecimento de energia elétrica para a empresa segurada, a Albrás Alumínio Brasileiro, ocorreu em 1991.

Cade defere operação de aumento de capital da Oi. Após esta confirmação, e com a anuência já concedida pela Anatel, todas as etapas necessárias para a realização do aumento de capital serão cumpridas.

Walgreens vai substituir GE no índice Dow Jones. A saída da General Electric é o mais recente revés para um conglomerado problemático que já teve o maior valor de mercado dos Estados Unidos.

Resultados da Oracle superam estimativas de crescimento em nuvem. Receita com serviço e suporte a licenças subiu 8,2%, para 6,77 bilhões de dólares, com mais empresas migrando para a computação em nuvem.

Investidores retiram US$ 5,5 bi de emergentes desde alta de juros nos EUA. Resgates somaram cerca de US$ 4,2 bilhões desde a reunião de política monetária do Fed, enquanto cerca de US$ 1,3 bilhão vieram de bônus.

Estados Unidos abandonam o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Anúncio vem depois de o alto comissário da ONU ter desferido críticas contra o país em razão da crise migratória na fronteira com o México.

Agenda

Nesta quarta-feira, saem a decisão do Copom sobre a taxa Selic, o índice de evolução de emprego do Caged e o fluxo cambial estrangeiro. Nos Estados Unidos, serão divulgados os estoques de petróleo bruto e os dados de vendas de casas usadas no mês de maio.