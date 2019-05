Estrangeiros tiram R$ 5,5 bi da Bovespa em maio até dia 22

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 5,538 bilhões da bolsa brasileira em maio, até dia 22. Os dados são da bolsa B3. Com isso, no ano, o saldo de investimentos estrangeiros na Bovespa está negativo em R$ 5,031 bilhões. Ao que tudo indica, maio será o segundo mês seguido de saída de estrangeiros da bolsa, já que abril registrou a saída de R$ 745 milhões.

As movimentações dos investidores estrangeiros são importantes porque eles representam quase a metade (45,8%) do volume negociado em maio e 46,2% do volume no ano. É como se, de cada R$ 100 comprados ou vendidos em ações na Bovespa este ano, R$ 46,20 fossem de estrangeiros.

As pessoas físicas respondem por 17,5% do volume negociado em maio e 18,1% do volume no ano. E os investidores institucionais, como fundos de investimento e de pensão, por 30,9% em maio e 30,2% no ano.

O valor negociado médio na Bovespa subiu 1,9% este mês em relação a abril, para R$ 15,009 bilhões. Na média do ano, o volume diário é de R$ 15,999 bilhões, 31,3% mais que no ano passado.