Estrangeiros reduzem aposta na alta do Ibovespa futuro

São Paulo – Os investidores estrangeiros reduziram a aposta na alta do índice Bovespa, no mercado futuro, no início desta semana.

Dados da BM&FBovespa mostram que os não residentes estão “comprados” no derivativo com 54.245 contratos em aberto, resultado de 154.625 contratos na compra e 100.380 contratos na venda. Em valores, essa estratégia representa R$ 2,547 bilhões.

Na segunda-feira, 17, os estrangeiros apostavam 58.656 contratos em aberto na alta do Ibovespa futuro, o que representa uma redução líquida de 4.411 contratos nessa posição, no período.

É válido ressaltar que, no mercado à vista, o saldo de capital externo está negativo em R$ 1,44 bilhão, no acumulado de fevereiro até a última sexta-feira, 14.