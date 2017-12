Estrangeiros ficam com 65,5% das ações em IPO da BR Distribuidora

São Paulo – Investidores estrangeiros responderam por 65,5% da oferta inicial de ações da BR Distribuidora, com 219,434 milhões de ações segundo o anúncio de encerramento da oferta.

O preço por ação da empresa na oferta foi fixado em R$ 15,00, no piso da faixa indicativa de preço, que foi estabelecida entre R$ 15 e R$ 19, totalizando R$ 5,024 bilhões.

A quantidade total das ações, segundo o aviso, já considera 43.687.500 Ações do lote suplementar alienadas pelo acionista vendedor, a Petrobras, no âmbito da oferta.

Os fundos de investimentos (205) responderam por 13,5% da oferta com 45.173.497 de ações, enquanto as pessoas físicas (6.808) ficaram com 31.435.232 de ações.

A oferta da BR marca a maior operação na bolsa brasileira desde 2013, quando a oferta da BB Seguridade movimentou cerca de R$ 11 bilhões.

Neste ano o maior IPO era, até aqui, do Carrefour Brasil, com um giro de R$ 4,9 bilhões. A operação da BR também foi a terceira maior do mundo no quarto trimestre de 2017, e a maior das Américas nesse período, segundo estudo realizado pela consultoria EY.