Estrangeiros ampliam liderança em negócios na Bovespa

São Paulo – Os investidores estrangeiros ampliaram a liderança no giro financeira no segmento Bovespa, com sua fatia subindo de 46,32 para 46,86, entre dezembro e janeiro, informou nesta quarta-feira a BM&FBovespa.

A fatia dos investidores institucionais subiu de 32,42 para 32,94 por cento, enquanto a de pessoas físicas passou de 12,88 para 13,24 por cento. Já a participação de instituições financeiras caiu de 7,27 para 5,37% por cento.

Em janeiro, o segmento Bovespa movimentou 136,95 bilhões, ante 118,6 bilhões de reais em dezembro. Mas a média diária caiu para 6,22 bilhões, de 6,24 bilhões. No período, o Ibovespa teve queda de 7,51 por cento.

O valor de mercado das 361 empresas com ações negociadas na bolsa no fim de janeiro era de 2,21 trilhões de reais. Em dezembro, o valor era de 2,41 trilhões, de 363 companhias.

No mês, o saldo das operações de investidores estrangeiros na bolsa paulista foi negativo em 854,5 milhões de reais.

O segmento BM&F teve volume financeiro de 4,88 trilhões de reais em negócios, ante 3,42 trilhões em dezembro. (Por Aluisio Alves; edição Juliana Schincariol)