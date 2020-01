Estrangeiro tira recorde de R$ 44,5 bi da bolsa brasileira em 2019

São Paulo – Os investidores estrangeiros fizeram resgates líquidos de 44,5 bilhões de reais do mercado de renda variável em 2019, segundo dados divulgados pela B3 nesta sexta-feira.

Por outro lado, essa classe de investidor comprou 36,1 bilhões de reais no mercado primário, quando adquirem papéis em ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Incluindo esse dado, a saída de recursos de estrangeiros da bolsa paulista recua para 8,46 bilhões de reais.

Em dezembro apenas, as vendas de ações por parte dos investidores não residentes no mercado secundário superaram as compras em 5,26 bilhões de reais.