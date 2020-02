Estímulos na economia chinesa?; pessimismo na Apple e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira 18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Coronavírus: política econômica global à espera de próximo passo da China

Partido pediu que país cumpra metas econômicas, um imperativo que pode abalar relutância do governo em fazer estímulos em larga escala

Apple lança onda de pessimismo sobre os efeitos do coronavírus

Companhia anunciou que seu faturamento trimestral pode cair de 67 bilhões de dólares para 63 bilhões por problemas no mercado chinês

Para Maia, muitos militares no primeiro escalão “nunca é bom sinal”

Apesar das críticas à composição da alta cúpula do governo, presidente da Câmara elogiou a escolha do general Braga Netto para a Casa Civil

Cadê os turistas? Congresso define calendário para nova Embratur

Comissão mista que analisa a criação de uma nova agência de turismo se reúne nesta terça-feira, 18. Projeto tornou-se um dos principais planos do governo

Balanço da Smiles deve elevar chance de incorporação pela Gol ser aceita

Confiança na companhia se deteriorou a partir de 2018, quando a controladora Gol anunciou que fecharia o capital da Smiles e entrou em disputa com sócios

13º do Bolsa Família (e tributação de fundos) volta à pauta no Congresso

Relatório controverso de Randolfe Rodrigues para MP enviada pelo governo propõe cobrir expansão do benefício com novo imposto

McLaren acelera e bate a meta de vendas no Brasil

Resultado será apresentado nesta terça-feira, 18, na loja da marca em São Paulo; mas a atração do evento será carro que vale mais de 6 milhões de reais

Política e mundo

Coronavírus ainda não afetou economia brasileira, diz ministério

Segundo secretário da pasta, equipe econômica mantém a previsão de crescimento do PIB em 2,4% para 2020

Mesmo sem proposta, governo participa da reforma tributária, diz Maia

Governo deixou de enviar uma proposta formal de reforma tributária e decidiu colaborar com sugestões em algumas etapas

Bolsonaro compara reforma administrativa com gestação de elefante

De acordo com presidente, mais uma versão do texto que altera as regras do serviço público devem ser apresentadas a ele nesta terça

EUA querem bloquear todos os negócios de tecnologia com a China

Novas restrições que Washington planeja adotar já começam a assustar empresa e afastar pesquisa e inovação do território americano

Enquanto você desligou…

Uber apresenta proposta para operar ciclofaixas de lazer em SP

Serviço que fecha uma faixa de 117 quilômetros de vias da cidade para bicicletas aos domingos, está suspenso desde 25 de agosto

Creditas faz parceria com a Totvs e impulsiona crédito consignado privado

Mais de 10 milhões de funcionários de empresas atendidas pela Totvs podem ser beneficiados – e o consignado deve ser a maior área da Creditas até 2022

Lucro da Multiplan avança 26,3% no 4º trimestre de 2019

A administradora de shopping centers registrou um lucro líquido de R$ 142,3 milhões nos últimos três meses do ano passado

Jeff Bezos vai doar US$ 10 bi para combate às mudanças climáticas

Em postagem no Instagram, o fundador da Amazon disse que começará a destinar recursos para cientistas, ativistas e ONGs relacionadas à causa

Agenda

Nesta terça-feira (18), a China revela os índices de novos empréstimos. Já na Zona do Euro saem as expectativas econômicas do Centro Leibniz de Pesquisa Econômica Européia (ZEW), que determina a projeção dos investidores alemães institucionais.

Nos Estados Unidos é publicado o Índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York, que mede a saúde econômica do setor de fabricação através de um levantamento de cerca de 200 fabricantes no estado.

Já a Treasury International Capital (TIC) divulga as Transações Líquidas a Longo Prazo, que calcula a diferença mensal em valor entre as compras dos EUA de títulos estrangeiros a longo prazo e as compras estrangeiras de títulos a longo prazo dos EUA.

Frase do dia

“Em qualquer empresa, as falhas são frequentemente as melhores professoras.” — Stephen Schwarzman, empresário norte-americano