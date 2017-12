Estácio fecha campi na Bahia e em Minas Gerais e ações sobem

São Paulo — As ações da Estácio sobem forte nesta quarta-feira, em meio à notícia de que a companhia irá fechar unidades nas cidades de Juiz de Fora (MG) e Salvador (BA). Durante a manhã, os papéis chegaram a ter ganhos de mais de 5%, cotados na casa dos 31 reais.

De acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, os alunos serão transferidos para campi localizados a 1,5 quilômetro de distância das unidades fechadas.

Como destaca o Valor, não é a primeira vez que a Estácio fecha unidades depois de avaliar a rentabilidade. Em janeiro deste ano, três campi foram fechados no Rio de Janeiro pelo mesmo motivo.

Recentemente, a empresa informou que estava fazendo uma reorganização em sua base de docentes. O processo envolveu o desligamento de 1,5 mil professores e o lançamento de um cadastro reserva de docentes para atender possíveis demandas nos próximos semestres.

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro acolheu um pedido do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-RJ) e suspendeu provisoriamente os desligamentos. A decisão, no entanto, foi revertida ontem.

De acordo com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, José Geraldo Fonseca, que deferiu a liminar, a Estácio “tem direito líquido e certo de dispensar empregados sem audição do sindicato da categoria porque os arts.477 e 477-A, da CLT, não mais exigem essa formalidade.”