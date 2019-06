Estácio e Kroton sobem na Bolsa com declarações do ministro da Educação

São Paulo – As ações da Estácio e da Kroton lideram a alta do Ibovespa na manhã desta sexta-feira. Por volta das 11h, os papéis subiam 7% e 3%, respectivamente na B3.

O mercado repercute as declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na véspera. O ministro defendeu o setor privado como principal agente na expansão do ensino superior, ao mesmo tempo em que reduz as verbas para as universidades públicas.

“Esse setor vai crescer muito, e o Estado brasileiro, através dos impostos, que já estão pesados, não tem condição de atender a demanda gigantesca que vai acontecer nos próximos anos”, disse o ministro a representantes de instituições particulares de ensino superior no 12º Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular, em Belo Horizonte.

Weintraub disse ainda que há espaço para as instituições federais para as estaduais, mas, olhando para a perspectiva do Brasil — e o crescimento vai acontecer —, é muito claro que não há condição de o atual estado de contas do setor público nutrir a atual estrutura educacional estatal para atender a demanda que vai acontecer.

Recomendação

Analistas do Itaú BBA elevaram a recomendação para as ações da Estácio para ‘outperform’, com preço-alvo de 40 reais, argumentando que o mercado está subestimando a criação de valor que a estratégia de expansão do ensino à distância da companhia e as alavancas de eficiência devem gerar.

– “O ensino à distância é fundamental para capturar a demanda reprimida por educação superior no Brasil, apoiando a rápida expansão da Estácio no segmento”, destacaram Susana Salaru e Vitor Tomita, em relatório a clientes.

– Eles também destacaram que iniciativas de eficiência impulsionam resultados positivos em relação aos pares, apesar de um cenário setorial difícil. “Exercício de teste de estresse produz uma vantagem atraente em quase todos os cenários, indicando um ponto de entrada atrativo”, escreveram.

– Às 10:17, as ações da empresa subiam 5,55%, a 28,93 reais, maior alta do Ibovespa, que avançava 0,31%. A alta ocorre após quatro pregões seguidos de baixa, período em que os papéis acumularam declínio de quase 7%. No setor, Kroton oscilava estável.