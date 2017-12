Estácio demite 1,2 mil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (06) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Estácio confirma demissão e recontratação de 1,2 mil professores. Estácio teria justificado remuneração acima do mercado, mas deve buscar novos contratos de acordo com a nova lei trabalhista.

GPA pode testar nova jornada permitida pela reforma trabalhista. De acordo com o presidente da GPA, a companhia avalia implementar a nova jornada num formato “piloto” em algumas lojas. O grupo Pão de Açúcar também quer abrir 20 lojas Assaí por ano até 2020.

Governo Temer busca 56 votos para votar a reforma da Previdência. Apesar de estar longe de conseguir os votos necessários, o Planalto espera fechar a conta até o fim desta semana.

Copom define hoje nova taxa básica de juros. Expectativa da grande maioria do mercado é que a taxa seja cortada a 7 por cento, marcando um novo patamar histórico da Selic.

Supremo decide se Alerj pode soltar Picciani e companheiros. Picciani, Albertassi e Melo são acusados de atuar em um esquema de corrupção que favorecia empresas do transporte público.

Rejeição ao trabalho do Congresso atinge recorde. Segundo o Datafolha, 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o desempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores.

Política e mundo

Expectativa é votar reforma da Previdência na terça, diz relator. O deputado demonstrou confiança nas “grandes chances” de aprovação da proposta ainda este ano e disse que adiar para fevereiro “é conversa de quem não quer votar”.

Mãe de Geddel tinha papel ativo na lavagem de dinheiro, diz PGR. Marluce, de 79 anos, os dois filhos e mais três investigados foram denunciados pelo MPF por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Mercosul e UE trocam ofertas e avançam para fechar acordo. Com isso, melhoraram as chances do acordo ser anunciado na próxima semana, durante reunião ministerial da OMC em Buenos Aires.

Trump diz a líderes árabes que mudará embaixada para Jerusalém. Autoridades seniores dos EUA disseram que Trump deve reconhecer nesta quarta-feira Jerusalém como capital de Israel.

Theresa May enfrenta pressão para suavizar Brexit após acordo desmoronar. O partido norte-irlandês afirmou que viu um esboço do acordo prometendo alinhamento regulatório para as duas parte da Irlanda.

Comitê Olímpico da Rússia é suspenso dos Jogos de Inverno de 2018. Os atletas do país ainda poderão participar dos Jogos, embora sob bandeira neutra.

Enquanto você desligou…

Câmara aprova MP que dá incentivos ao setor de petróleo e gás. Projeto cria um regime especial de importação de bens a serem usados na exploração e desenvolvimento de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos.

Santander antecipa-se ao Copom e reduz juros de crédito. O banco informou que a decisão está em linha com a expectativa do anúncio de redução da Selic pelo Copom, na reunião desta semana.

Minerva terá emissão de notas no exterior para captar US$ 500 milhões. Os títulos vencerão em 2028 e os juros remuneratórios serão de 5,875% ao ano. Segundo a Minerva, a demanda apurada foi quatro vezes superior ao montante ofertado.

Lactalis compra a Itambé e vira líder em leite no Brasil. Negócio entre CCPR e Lactalis marca um reviravolta numa operação deflagrada após a venda da Vigor, que era da J&F, para a Lala, em agosto passado.

Após Lava Jato, Petrobras busca novos fornecedores. Petroleira está abrindo espaço para contratação de novos fornecedores, entre os quais empresas de médio porte e estrangeiras.

Itaú confirma captação de US$ 1,25 bilhão no exterior. A taxa fixa de remuneração aos investidores será de 6,125% ao ano, válida até o 5º aniversário das notas. A partir dessa data, a taxa será recalculada a cada cinco anos com base na taxa dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

Anatel nega pedido de Société Mondiale sobre Oi. O órgão, porém, decidiu abrir procedimento administrativo para apurar questões levantadas pelo Société Mondiale.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, o Copom divulga sua decisão sobre a Selic. Nos Estados Unidos, sai a Variação de Empregos Privados ADP de novembro.