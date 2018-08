Entusiasmado com a Apple, Buffett compra mais de 12 milhões de ações

São Paulo – A Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett, aumentou a sua participação na Apple. No segundo trimestre deste ano, a empresa comprou 12,4 milhões de ações da gigante de tecnologia, elevando a sua participação 46,6 bilhões de dólares no final de junho. A Apple já representa 5% dos investimentos da Berkshire Hathaway.

Buffett começou investir na Apple em maio de 2016. Na época, a decisão surpreendeu o mercado, já que ele sempre evitou ter muita exposição a ações de tecnologia e por várias vezes declarou sua preferência pela IBM no setor. E desde então, o bilionário tem aumentado seus investimentos na companhia.

Em entrevistas à imprensa americana, Buffett já declarou era “obcecado pelas vendas do iPhone X” e que errou o preço-alvo das ações estimado anteriormente. Disse também a Apple é uma empresa inacreditável e que gosta muito da gestão da companhia e de como eles pensam.

Marca histórica

No começo do mês, a Apple atingiu a marca história de 1 trilhão de dólares – a primeira companhia do mundo a alcançar este valor de mercado.

No último trimestre, a companhia lucro 11,5 bilhões de dólares (2,34 dólares por ação) uma alta de 32% na comparação anual. O bom desempenho foi relacionado às vendas de iPhones com preços mais altos e receita de serviços como a App Store, Apple Music e iCloud.

A empresa vendeu 41,3 milhões de unidades, abaixo das expectativas de 41,8 milhões de aparelhos, mas o preço médio de venda do iPhone atingiu 724 dólares, superando previsões de analistas.