Entenda o que é dólar Ptax

São Paulo — No último dia de cada mês, é comum ver no noticiário econômico que o dólar oscilou muito “devido à formação da Ptax”.

O chamado dólar Ptax é uma taxa de câmbio calculada diariamente pelo Banco Central. Ela é uma média das taxas praticadas pelas instituições que servem como seus intermediários no mercado aberto, os chamados “dealers”.

No total, são feitas quatro consultas às negociações: entre 10h e 10h10; 11h e 11h10; 12h e 12h10; e 13h e 13h10. Os resultados são divulgados pelo BC depois da última consulta, por volta das 13h30.

A taxa se dá por uma média aritmética simples, excluídos os dois maiores e os dois menores valores informados pelas instituições.

A Ptax definida no último pregão de cada mês é usada como referência para a maior parte dos contratos cambiais do mês seguinte. Por isso, os investidores tendem a “brigar” para conseguir cotações que favoreçam suas posições, aumentando assim a volatilidade na reta final do mês.