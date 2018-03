Ensino médio a distância e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo Temer quer liberar até 40% do ensino médio a distância. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que para a educação de jovens e adultos, a proposta é permitir que 100% do curso seja fora da escola.

Com prejuízo bilionário, Correios patrocinam até squash. Segundo uma coluna do jornal O Estado de S.Paulo, a estatal aprovou patrocínio de R$ 700 mil para financiar a Confederação Brasileira de Squash, justificando que a modalidade pode ser incluída na Olimpíada de 2024.

Prévia do PIB negativa lança dúvidas sobre retomada. A economia iniciou o ano em marcha lenta e os analistas começam a rever suas estimativas para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Doria trai o eleitor ao deixar prefeitura, diz Márcio França. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o pré-candidato a governador, atual vice de Alckmin, questionou ainda se o prefeito de SP vai cumprir com suas promessas se eleito como governador.

EUA usam tarifas para criar cerco comercial à China. De acordo com o jornal Valor Econômico, Washington deve anunciar, ainda nesta semana, sobretaxas à importações de US$ 60 bilhões em produtos chineses.

Supremo busca saída para o “caso Lula”. O STF se reúne hoje para decidir se vai rediscutir a regra que leva à prisão os condenados em segunda instância.

Novo operador quer trazer lojas diferenciadas da Starbucks para o País. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a Matriz, que comandava operação há oito anos, havia estabelecido no fim de 2016 a meta de abrir mais de 200 lojas, mas só inaugurou dez desde então.

Rigor de reguladores eleva ‘multa’ em fusão e aquisição. De acordo com o jornal Valor Econômico, as decisões do governo que alteram condições de mercado e o endurecimento das exigências dos órgãos reguladores têm estimulado a fixação de taxas de insucesso ou multas por desistência nas operações de fusão ou aquisição de grandes empresas.

Política e mundo

Gilmar Mendes nega habeas corpus contra prisão após 2ª instância. Na decisão, Mendes disse que seria “temerária” a concessão do pedido, porque geraria uma potencial quebra da normalidade institucional.

Procuradoria aponta evidências de cartel da merenda escolar em SP. Representante do MPF apontou “evidências robustas” das seguintes condutas anticompetitivas: fixação de preços, divisão de mercado entre concorrentes e “troca de informações comercial e concorrencialmente sensíveis”.

Maia apoia liberação de R$ 3,1 bilhões para intervenção no RJ. A conta foi apresentada pelo interventor por Braga Netto em reunião com deputados federais do Rio de Janeiro.

Plano de Trump de proteger imigrantes em troca de muro falha. O presidente americano planejava trocar a proteção a jovens imigrantes por US$ 25 bilhões em financiamento para um muro na fronteira com o México.

Enquanto você desligou…

Justiça bloqueia R$ 10 mi da Anglo American após vazamento. A decisão atende a ação civil pública e exige da mineradora o cumprimento de medidas emergenciais para cessar o vazamento de substâncias na região.

Usiminas: CVM revisa procedimento de eleição de conselheiros. Pela decisão do órgão, as atribuições dos suplentes devem ser estabelecidas pelos acionistas no estatuto social.

Diretor de segurança do Facebook vai deixar empresa, diz fonte. Mark Zuckerberg enfrentou cobranças para explicar como uma consultoria que trabalhou na campanha de Trump ganhou acesso a dados de 50 milhões de usuários.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o estoque de petróleo bruto dos Estados Unidos. Na Zona do Euro, sai a percepção econômica ZEW.