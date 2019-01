Engenheiros que trabalharam para a Vale são presos e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Engenheiros que prestaram serviço à Vale são presos em SP após tragédia

Investigadores apuram se documentos, foram, de alguma maneira, fraudados.

Qual o futuro da Vale após a tragédia de Brumadinho?

Mineradora pode ter novas quedas na bolsa e ter que se reinventar; seus executivos podem responder criminalmente pelo rompimento.

O que o caso da Vale ensina aos investidores de ações

Eventos imponderáveis sempre podem acontecer e agregam ainda mais risco a um mercado já volátil. Veja como se precaver.

Brasil cai 9 posições no principal indicador de corrupção no setor público

País empata com Argélia, Armênia, Costa do Marfim e Egito e fica na 105ª posição entre as 180 nações pesquisadas pela Transparência Internacional.

BNDES abre crédito emergencial para cidades mineiras

Municípios em estado de emergência terão acesso ao crédito. Antes, apenas municípios em estado de calamidade pública, como Brumadinho, tinham.

Samarco deve R$ 350 milhões ao Ibama por desastre em Mariana

Segundo O Globo, a empresa não pagou nenhum centavo ao órgão ambiental por rompimento de barragem há três anos.

Governo brasileiro não tem poder de afastar diretoria da Vale

O presidente interino Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que o gabinete de crise criado pelo governo estuda afastar a diretoria da Vale

Simone Tebet, Renan Calheiros e o futuro do MDB

Com disputa interna pelo posto, partido se reúne hoje para definir candidato à presidência do Senado.

Se houvesse 10 presos de Mariana isso não teria acontecido, diz professor

Nada realmente mudou desde Mariana, nem mesmo a sirene tocou em Brumadinho”, diz Sérgio Médici de Eston, professor titular da Poli-USP

EUA bloqueiam acesso do chavismo a dinheiro da venda do petróleo

O objetivo das sanções é impedir o acesso da cúpula chavista à renda do petróleo e pressionar os militares, que comandam a PDVSA, a mudar de lado.

Porta-voz dos EUA escreve em tom de ameaça: “5 mil tropas para a Colômbia”

A frase pôde ser lida no caderno do conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, fotografada e ampliada pelos meios de comunicação em coletiva de imprensa.

Parlamento britânico vota emendas e plano B do Brexit

Aprovação das emendas pelos partidos pode encaminhar novo plano para o Brexit. Ou complicar ainda mais o confuso desembarque.

Com queda de iPhones na China, Apple aposta nos serviços

Companhia divulga seus resultados trimestrais nesta terça-feira. Expectativa é de retomada nos números apenas em 2020.

Política e mundo

Se houvesse 10 presos de Mariana isso não teria acontecido, diz professor

“Nada realmente mudou desde Mariana, nem mesmo a sirene tocou em Brumadinho”, diz Sérgio Médici de Eston, professor titular da Poli-USP.

MPF denuncia à Justiça Richa e mais 32 investigados na Lava Jato

Ex-governador do Paraná é acusado por corrupção passiva e organização criminosa na concessão de rodovias estaduais.

Escritório da ONU na Rússia ofereceu ao Brasil tecnologia para barragens

Em 2016, projeto chegou a ser apresentado ao prefeito de Colatina (ES) — uma das cidades mais prejudicadas por Mariana.

Juan Guaidó nomeia nova cúpula da estatal venezuelana do petróleo

Líder opositor afirmou que Parlamento assumirá controle de contas do Estado em instituições financeiras internacionais.

Enquanto você desligou…

Fitch rebaixa nota de crédito da Vale para “BBB-“

Agência de classificação de risco colocou observação negativa sobre notas da mineradora após desabamento de barragem em Brumadinho (MG)

Vale fará doação de R$100 mil para cada família de vítima de desastre

Diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores afirmou que valor não é indenização, e sim para necessidades urgentes da população.

Escritórios de advocacia dos EUA preparam ação coletiva contra a Vale

Grupo irá investigar se mineradora soltou informações falsas aos investidores sobre os riscos da barragem.

Mineração representa 60% da arrecadação de Brumadinho

Prefeito disse que a cidade “vive do minério”, e a Vale é responsável por 65% dos royalties que o município recebe pela atividade da empresa.

Ajuda a estados terá impacto de R$ 127,4 bi sobre Tesouro até 2022

Valores correspondem ao que União deixará de receber com os programas de renegociação e com liminares na Justiça.

Lucro líquido da Cielo soma R$ 724,1 mi no 4º trimestre, queda de 30,6%

No ano todo, resultado foi de R$ 3,286 bilhões, baixa de 19% ante 2017, de R$ 4,056 bilhões.

OMC investigará tarifas aplicadas por EUA a produtos chineses

A China alega que tarifas alfandegárias representaram violação por parte dos Estados Unidos aos acordos da organização.

EUA processam Huawei por fraude bancária e espionagem industrial

Empresa foi alvo de investigação americana que acabou com o pedido de prisão da diretora financeira à Justiça do Canadá.

Agenda

Nesta terça-feira (29), serão divulgados, nos Estados Unidos, a balança comercial de bens do mês de novembro, os preços dos imóveis S&P/CS Composto-20, o índice de confiança do consumidor e os estoques de petróleo bruto semanal.