Eneva estabelece preço de R$18,25 por ação em oferta

São Paulo — A elétrica Eneva anunciou na noite de quinta-feira, 4, que foi concluído o procedimento de “bookbuilding” de sua oferta restrita de ações, com o estabelecimento de preço médio do papel a 18,25 reais, resultando em montante de cerca de 1,1 bilhão de reais.

Em fato relevante, a empresa disse que o início da negociação das ações na bolsa B3 ocorrerá em 8 de abril, e a efetiva liquidação da oferta se dará em 10 de abril.

O anúncio da oferta se deu no fim de março, e o valor de 18,25 reais por ação foi antecipado pela Reuters na véspera, com informação de fonte.

O Itaú BBA é o coordenador líder da oferta, que tem ainda BTG Pactual, Santander Brasil e Citi como coordenadores.

A Eneva disse que a quantidade de ações inicialmente ofertada foi, “a critério do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, em comum acordo com os Coordenadores da oferta, acrescida em 21,4 por cento, ou seja, em 10.671.663 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do Itaú Unibanco e do BTG Pactual, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.