Empresas menores têm desempenho modesto na Bolsa este ano

São Paulo – As small caps, geralmente empresas com menor valor de mercado, estão deixando a desejar na Bolsa este ano.

De janeiro a outubro, o índice Small Caps acumula ganhos de apenas 1% na Bolsa, desempenho bem inferior ao Ibovespa, que no mesmo período já subiu mais de 11%.

Em geral, os papéis das 77 empresas que compõem o índice Small Caps têm baixa liquidez na Bolsa — o que os torna suscetíveis a oscilações bruscas de preço e sensíveis ao cenário econômico.

Até setembro, por exemplo, ainda como o cenário eleitoral muito incerto, o índice operava no negativo, com queda acumulada de mais de 9%. Já em outubro, com as eleições e a expectativa do mercado em relação a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) o índice fechou em alta de 12,59%.

A pedido do site EXAME, a Economatica, provedora de informações financeiras, divulgou o desempenho das ações que compõem o índice.

No ano, entre os destaques negativos estão as ações da companhia de diagnósticos Hermes Pardini e da Qualicorp, administradora de planos de saúde, que já caíram mais de 53% e 51%, respectivamente.

Já as ações da Unipar Carbocloro, empresa que atua no setor químico e da SLC Agrícola, produtora de commodities agrícolas, são as que acumulam as maiores altas, de 188% e 124%, cada uma.

Confira nas tabelas abaixo as 10 ações que mais subiram e caíram dentro do índice de janeiro a outubro deste ano.

Empresa Ticker da Ação Desempenho de janeiro a outubro de 2018 Unipar UNIP6 188,23% SLC Agrícola SLCE3 124,75% Cesp CESP6 50,71% Dommo DMMO3 46% PetroRio PRIO3 45,48% Gerdau Metalurgica GOAU4 39,09% Direcional Engenharia DIRR3 38,86% Cosan Logística RLOG3 37,28% Hering HGTX3 28,90% QGEP Participações QGEP3 28,13%