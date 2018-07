Empresas contra cartel do dólar e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (03) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresas vão à Justiça contra o cartel do câmbio. Vale, Gol, Usiminas, são algumas das empresas que cobram indenização de bancos nacionais e estrangeiros investigados no cartel do câmbio, segundo jornal Folha de S. Paulo.

Petrobras perde ação de R$ 2,4 bi no exterior. Nesta última segunda-feira, 02, a Vantage Drilling venceu um processo de arbitragem no valor de US$ 622 milhões (R$ 2,4 bilhões) contra a estatal.

BNDES pode antecipar em 20 anos reembolso à União. Empréstimo adquirido nas gestões dos ex-presidentes Dilma Roussef e Luiz Inácio Lula da Silva, no valor de R$ 500 bilhões pode ser recuperado pelo Tesouro até 2045, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Seis meses após ir à bolsa a PagSeguro já vai bater o teto? Segundo um relatório assinado pelo banco Bradesco, empresa tem 5% de um mercado ainda dominado por Cielo e Rede.

Boeing e Embraer se aproximam de acordo para joint-venture. De acordo com o jornal Valor Econômico, as duas empresas já solicitaram uma reunião com o Governo para apresentação dos memorandos internos.

Política e mundo

Economista de Alckmin, Persio Arida critica teto de gasto. Para ele, “não faz sentido” emenda do governo que limita crescimento das despesas públicas à inflação do ano anterior, por um prazo de até 20 anos

Pompeo se reunirá com Kim na Coreia do Norte entre 5 e 7 de julho. Secretário americano conversará com líder norte-americano sobre o processo de desnuclearização da península da Coreia, firmado na visita de Trump ao país.

Câmara de Comércio dos EUA alerta para impacto da guerra comercial. Lobby de empresários e profissionais calcula em “cerca de 75 bilhões de dólares” o valor das exportações americanas afetadas pelas medidas de represália.

Enquanto você desligou…

BR Distribuidora inicia venda de fatias na Pecém Energia e Camaçari Muricy. As usinas termelétricas localizadas no Estado da Bahia estão em estágio pré-operacional e prestes a assinar as operações para comercialização com Aneel.

Governo pede que Vale e MRS construam trechos novos de ferrovias. Investimento é devido às prorrogações dos contratos de concessão envolvendo a ferrovia dos Carajás e a ferrovia Vitória-Minas.

Dell se prepara para reabrir capital sem IPO. Empresa afirmou que pagará US$ 21,7 bilhões em recompra de ações ligadas a sua participação na empresa de software VMware.

Nestlé está em negociação para adquirir participação na Champion Petfoods. Companhia busca aumentar investimentos em negócios com alto crescimento para compensar os resultados da operação de alimentos embalados.

Suzano pagará mais R$750 mi para ficar com florestas da Duratex em SP. Aquisição envolve 20 mil hectares de áreas rurais e 5,6 milhões de metros cúbicos de madeira.

Lyft entra em negócio de compartilhamento de bicicletas. Segundo relatos, a empresa pagará cerca US$ 250 milhões pela controladora das empresas Ford GoBike e da Citi Bike.

Agenda

Nesta terça-feira, será divulgado o IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) mensal. Na Zona do Euro, sai o relatório mensal de Vendas no Varejo e o discurso de Peter Praet, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, serão divulgados os relatórios mensais do Transporte de Bens de Capital não relacionados à defesa, os Pedidos de Bens Duráveis, Encomendas à Indústria e ainda os estoques de Petróleo Bruto Semanal (API). Já no mercado Chinês, será indicado o Índice de atividade dos gerentes de compras – o PMI de serviços.