Empresas brasileiras colocam bolsa de NY no radar para IPOs

São Paulo – Quando se trata de ofertas públicas iniciais de ações de empresas brasileiras (IPOs, na sigla em inglês), a geografia as vezes ainda importa mesmo em um mundo globalizado.

A companhia brasileira de meios de pagamento PagSeguro, que foi avaliada em 6,8 bilhões de dólares quando foi listada na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) em janeiro, superou as expectativas mais otimistas dos banqueiros que coordenaram a operação.

A listagem que superou todas as estimativas deveu-se principalmente à decisão do controlador Universo Online (UOL) de ignorar a bolsa paulista, a B3, em favor de um mercado onde empresas da área de fintechs buscam melhores prêmios, disseram pessoas próximas ao negócio.

A decisão ressalta como as bolsas latino-americanas – há muito dominadas por empresas tradicionais como bancos, fabricantes de bens de consumo, operadoras de telecomunicações e exploradoras de commodities – estão enfrentando dificuldades para atrair novas empresas de tecnologia. Se essa tendência persistir, poderá excluir bolsas como a B3 de um dos setores de crescimento da economia brasileira.

A B3 nega que haja uma tendência mais ampla de empresas migrarem para outros mercados. Das 28 ações oferecidas por empresas brasileiras no ano passado, apenas duas delas foram realizadas exclusivamente no exterior e três tiveram listagem dupla (em dois mercados).

Mas Tiago Isaac, superintendente de relacionamento com empresas e estruturadores de ofertas na B3, reconheceu que as companhias de tecnologia, são exceção.

“O segmento de empresas de tecnologia no qual a PagSeguro se inseriu concentra os investidores nos Estados Unidos”, disse.

Os bancos coordenadores do IPO da PagSeguro queriam compará-la com empresas da mesma área de atuação nos EUA, como PayPal e Square e não com concorrentes locais de crescimento mais lento como o processadora de pagamentos Cielo.

A PagSeguro se concentra em pagamentos digitais e na venda de maquininhas de passar cartão, conhecidas como POS. As ações da companhia subiram 50 por cento desde a precificação do IPO, sendo negociadas a 33,4 vezes seus ganhos futuros, um múltiplo muito parecido da PayPal, de 33,7 vezes. O múltiplo é quase o dobro do da Cielo.

“Eles queriam explorar uma base de investidores tecnológicos que não existe na bolsa de valores do Brasil”, de acordo com uma pessoa próxima ao assunto.

A aposta deu certo. O valor de mercado da PagSeguro de cerca 10 bilhões de dólares é quase a metade do valor da Cielo, apesar de sua rival maior ter cinco vezes a participação de mercado, de acordo com as estimativas do Goldman Sachs.

O IPO tornou a família Frias, controladora do UOL e do jornal Folha de S.Paulo, bilionária. A PagSeguro não quis comentar. Representantes do UOL, maior provedor de conteúdo e serviços da internet no Brasil, não puderam ser imediatamente contatados para comentar.

Na listagem na Nyse, a PagSeguro seguiu os passos recentes de outras empresas brasileiras, como mineradora de zinco e cobre Nexa Resources e a varejista online Netshoes.

O processadora pagamentos Stone também está considerando um IPO em Nova York, informou a Reuters em janeiro.

Mineração em Toronto

Em menor grau, o mesmo pode ser verdade para empresas demineração, onde Toronto tem sido um ímã para ofertas e recentemente atraiu a Nexa Resources em uma oferta conjunta na Nyse.

O diretor financeiro da Nexa, Mario Bertoncini, disse em uma entrevista recente que Toronto possui regras específicas favoráveis, como permitir que mineradoras divulguem recursos estimados em minas e projetos.

“Nossa percepção foi de que a listagem no Brasil ou no Peru não traria demanda adicional ao processo de IPO. Os grandes investidores institucionais locais, tanto brasileiros quanto peruanos, conseguem sem dificuldades acessar os mercados estrangeiros hoje em dia”, afirmou.

Ainda assim, a listagem da Nexa ficou bem abaixo do IPO daPagSeguro. A empresa é avaliada em 11 vezes os seus ganhos futuros, ante 17 vezes da First Quantum Minerals e 19 vezes da Southern Copper.

Bertoncini disse que a comparação dos múltiplos é distorcida pelo fato de que 65 por cento da receita da Nexa vem do zinco, enquanto a maioria das empresas comparáveis se concentra no cobre e as tendências de preços são diferentes para os dois metais.

A Ero Copper Corp, uma empresa brasileira de menor porte, listou suas ações em Toronto e a Sigma Lithium Resources, uma pequena mineradora de lítio com sede no Canadá cujos os ativos estão no Brasil, também planeja uma transação em breve, informou o IFR no mês passado.

Embora a Nexa tenha precificado seu IPO em 16 dólares, abaixo da faixa de preço inicialmente esperada de 19 a 21 dólares, suas ações se valorizaram em 30 por cento desde a oferta.

Somente as grandes empresas têm chance de se listar no exterior, disse Alessandro Zema, chefe da área de banco de investimento do Morgan Stanley no Brasil. “Uma oferta de grande porte aumenta a liquidez e, portanto, a atratividade de uma transação”, afirmou, sem comentar nenhuma transação especifica.

As empresas brasileiras com valor inferior a 1 bilhão de dólares geralmente não consideram um IPO no exterior, de acordo com outros executivos de bancos de investimento e advogados.

A Netshoes, avaliada em 557 milhões de dólares no momento do IPO realizado em abril passado, poderia ter tido resultado melhor se tivesse seguido esse princípio. As ações da empresa caíram 56 por cento, enquanto enfrenta dificuldades para gerar lucro. Embora os investidores estejam familiarizados com o mundo do comércio eletrônico, a distância de suas operações com os EUA tornou mais difícil explicar as perdas para os investidores, disseram pessoas próximas ao assunto.

A Netshoes disse em uma nota que o preço atual de suas ações não tem relação com a bolsa onde a companhia está listada. De acordo com a varejista, o preço reflete a expectativa dos investidores e a performance de curto prazo da Netshoes.

Enquanto isso, as listagens duplas, como da argentina Loma Negra, que precificou IPO em novembro em Buenos Aires e Nova York, permanecem muito mais comuns do que ofertas de ações que ignoram as bolsas locais. A cimenteira arrecadou 1 bilhão de dólares em sua oferta.

“Existem alguns bolsões de investidores dedicados a determinados segmentos no mundo, e faz sentido listar a empresa onde estão estes investidores”, disse Hans Lin, chefe da área de banco de investimento do Bank of America Merrill Lynch no Brasil, que preferiu não comentar transações específicas.