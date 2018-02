Empresários pela reforma e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresários pressionam deputados indecisos a aprovar nova Previdência. O jornal Folha de S.Paulo divulgou que cerca de 120 parlamentares indecisos devem ser bombardeados com mensagens telefônicas para que aprovem as mudanças na aposentadoria.

Governo usa dinheiro do BNDES para cobrir dívida e despesas. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o governo está tomando dinheiro emprestado para honrar despesas do dia a dia, como folha de pagamento de servidores civis e militares, além de benefícios da Previdência Social.

TSE libera mais R$ 888 mi para campanhas de 2018. De acordo com jornal O Estado de S.Paulo, côrte eleitoral autoriza partidos a usarem o Fundo Partidário nas eleições e legendas vão ter R$ 2,5 bilhões de recursos públicos disponíveis para os candidatos.

Temer ainda acredita que pode conseguir a reeleição. Segundo o jornal Valor Econômico, o Palácio do Planalto voltou a jogar suas fichas na reeleição do atual presidente para 2018.

Política e Mundo

Vem aí uma nova caravana: o morde e assopra de Lula. Enquanto seus advogados tentam colocar fim aos embates com o judiciário, o ex-presidente deve se concentrar em manter viva a chama da militância.

PSDB avalia filiar Márcio França para suceder Alckmin. Pré-candidato ao Planalto, Alckmin ainda não conseguiu unir o PSDB em torno de um palanque forte para sua sucessão no Palácio dos Bandeirantes.

Planalto passa a elogiar Luciano Huck e pressiona aliados. Palácio do Planalto mudou a estratégia e argumenta que Huck pode até mesmo ter o apoio do MDB, se for candidato à cadeira do presidente Michel Temer

Polícia recomenda que líder de Israel seja acusado por corrupção. Benjamin Netanyahu deve ser acusado por corrupção em dois casos, depois de dois anos de investigação.

Advogado de Trump reconhece que pagou US$ 130 mil a atriz pornô. É a primeira vez que a assessoria do presidente americano reconhece este pagamento do qual tinha informado em janeiro passado “The Wall Street Journal”.

Chegou o fim da linha para Zuma na África do Sul? O presidente sul-africano deve ser afastado do cargo nesta quarta-feira para reestabelecer a integridade das instituições públicas no país.

Migração venezuelana já é do tamanho da crise no Mediterrâneo. O fluxo de venezuelanos em direção à Colômbia e ao Brasil já se assemelha ao fluxo mensal de migrantes que cruzaram o mar Mediterrâneo no auge da crise.

Enquanto você desligou…

Não adianta ser rico em país pobre, diz novo chefe do Bradesco. O próximo presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior, disse que o banco terá de conviver com juros baixos daqui para frente.

Raízen relata lucro de R$ 612,6 mi no 4º tri. O número é uma queda de 40,5% sobre igual período de 2016/2017, quando lucro líquido ficou em R$ 1,029 bilhão.

Alpargatas tem lucro de R$ 45,1 mi no 4º tri. No ano, o lucro da companhia alcançou R$ 350,5 milhões, montante 2,2% menor que o de 2016.

Agenda do dia

O Banco Central divulga hoje o relatório Focus, que compila a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos.

Também hoje, o Banco Central divulga o relatório de fluxo cambial, que representa o movimento de entrada e saída de dólares do país.