Empresários pedem a Bolsonaro foco no que importa e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresários pedem foco na reforma

Matéria do Valor traz que empresários e executivos são unânimes em avaliar que o presidente da República precisa deixar de lado as polêmicas e colocar o foco no que realmente importa

Bolsonaro nomeia militar para cargo de número 2 do MEC

Segundo Renata Cafardo, do Estadão, o presidente nomeou nesta sexta-feira um militar para número 2 do Ministério da Educação (MEC).

Guedes assume a articulação para aprovação da reforma

Segundo o Valor, caberá ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a coordenação das articulações políticas com o Congresso para tramitar proposta

Bolsonaro vai a Israel na data certa — certa para Netanyahu

Mostrar força internacional é fundamental para atual premiê, envolvido em escândalos de corrupção, se manter no cargo. Israelenses vão às urnas em abril

Agora vai? Acordo de May para o Brexit será votado pela 3° vez

Na última quarta-feira, a primeira-ministra afirmou que está disposta a renunciar ao cargo por um Brexit com acordo

Rival da Uber, Lyft sai na frente e abre capital

Empresa de transporte por aplicativo foi avaliada em 24,3 bilhões de dólares na sua estreia na bolsa

Política e mundo

Ex-presidente da Alerj, Jorge Picciani é condenado a 21 anos de prisão

Condenação do emedebista foi em 2ª instância; os ex-deputados Paulo Melo e Edson Albertassi pegaram 12 e 13 anos de reclusão.

Quem é Marcelo Freitas, o relator da Previdência na CCJ

Delegado da PF e deputado federal de primeiro mandato, Freitas será o responsável por analisar todos os detalhes da proposta da reforma da Previdência.

Michel Temer vira réu por mala de R$ 500 mil da JBS

A decisão foi proferida pela 15ª Vara Federal Criminal de Brasília nesta quinta-feira (28).

Confusão no MEC e cargos vagos podem atrasar cronograma do Enem

Diretor que deveria avaliar questões da prova pediu demissão e ninguém foi nomeado para substituí-lo; prazo para análise terminaria nesta sexta (29).

Câmara aprova projeto que obrigada notificação sobre automutilação

Proposta, que agora deve ser avaliada pelo Senado, prevê sistema de prevenção ao suicídio.

Militares russos deveriam deixar a Venezuela, diz Ernesto Araújo

Para o Ministro das Relações Exteriores, único modo de tirar país da crise é apoiando eleições sob o comando de Juan Guaidó.

Enquanto você desligou…

PEC do Orçamento terá impacto de até R$ 4 bi em 2020

Governo precisará tomar medidas para não estourar o teto de gastos, em vigor desde 2017.

Bolsonaro confirma criação do cartão-caminhoneiro em 90 dias

Segundo o presidente, medida vai garantir compra de combustível sem a variação oscilante do preço do diesel, principal reclamação da categoria.

JBS reverte prejuízo com lucro líquido de R$ 563,2 milhões no 4º trimestre

No último levantamento de 2017, empresa estava com resultado negativo em R$ 451,7.

STF decide que sacrifício de animais em cultos religiosos é constitucional

Corte definiu legalidade da prática baseada no princípio da liberdade religiosa.

Agenda

Nesta sexta-feira (29), será divulgada a taxa de desemprego no Brasil. Na Zona do Euro, sai o IPC anual e Coeuré, do BCE, discursa. Nos EUA, serão divulgadas as vendas de casas novas, o núcleo do índice de preços e discursos de membros do Fomc.