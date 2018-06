Empresa suíça pode comprar rede Ale e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Glencore pode comprar a rede de postos Ale. De acordo com o jornal Valor Econômico, a suíça Glencore está interessada na compra Alesat, dona da rede de postos Ale.

Fundador e ex-presidente da Hypermarcas negociam delação premiada. De acordo com o jornal O Estado de SP, o fundador da rede e e seu ex-executivo negociam com a Procuradoria Geral da República além da delação, um acordo de leniência. Expectativa é que as conversas aconteçam nos próximos dias.

IBGE deve divulgar leve redução do desemprego. A redução ficou abaixo do esperado pelo Instituto, que fez o estudo com base em régua de referência de 2017.

Planos de saúde aumentam três vezes acima da inflação. Segundo o jornal Valor Econômico, os planos de saúde empresariais terão um aumento de até 19%, em média, neste ano.

Política e mundo

Dilma Rousseff confirma que será pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. Para petista, as eleições de 2018 terão uma maior importância “pois elas podem interromper um processo de golpe”.

Fachin homologa acordo de colaboração premiada de Duda Mendonça. Homologação permitirá que ele preste depoimento no inquérito que apura suposto repasse de R$ 10 milhões para grupo político de Temer delatado.

Deutsche Bank EUA é reprovado em teste do Fed por deficiências críticas. Fed disse que atividades do banco no mercado mostram “debilidades materiais” na distribuição de capitais e enfrentaria problemas no caso de crise financeira.

Enquanto você desligou…

Leilão da Aneel termina com indiana Sterlite como maior vencedora. A Sterlite, que estreou no país no ano passado, ficou com seis projetos, que demandarão cerca de 3,6 bilhões de reais para serem construído.

Alta do dólar ajudará governo a cumprir a regra de ouro em 2018. Instituída pelo Artigo 167 da Constituição, a regra proíbe o governo de se endividar para cobrir gastos correntes.

Vale recebe US$ 690 mi em acordo para mina de cobalto no Canadá. Valor é referente contratos de venda antecipada, que irá permitir destravar investimentos de US$ 1,7 bilhão para a expansão da mina de Voisey’s Bay.

Sete Brasil leva proposta de recuperação a credores na semana que vem. Plano prevê o leilão a investidores de quatro sondas de exploração que a Petrobras, sócia da empresa, aceitou contratar.

Agenda

Nesta sexta-feira, sai na Zona do Euro o índice de preços ao consumidor, que mede a evolução dos preços de bens e serviços. Nos Estados Unidos, será divulgado também o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal anual, o índice Michigan de Percepção do Consumidor e as posições líquidas de especuladores para Petróleo e Ouro, no relatório da CFTC. Na China, sairá o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industriais.