Empresa de tecnologia financeira vale mais que Deutsche Bank

(Bloomberg) — Uma operadora de pagamentos que obtém o equivalente a 5% da receita do Deutsche Bank agora vale mais do que o banco alemão considerado pelos órgãos reguladores um dos mais importantes do mundo.

A Wirecard, que tem sede em Ascheim, nos arredores de Munique, ultrapassou o maior banco da Alemanha em valor de mercado na segunda-feira, aproveitando a onda de entusiasmo dos investidores pelas empresas de pagamentos. A ação, que subiu mais de 84% neste ano, deverá entrar no DAX, o índice de referência do país, no mês que vem, possivelmente no lugar do Commerzbank.

O crescimento da Wirecard reflete o sucesso da Adyen, uma startup de pagamentos com sede na Europa cujas ações mais do que dobraram de valor desde sua estreia, em junho.

As empresas de pagamentos são populares entre os investidores por serem capazes de lucrar com o rápido crescimento global do comércio on-line e com o uso de dispositivos móveis para serviços bancários — sem precisar arcar com os custos de oferecer e gerenciar créditos de longo prazo para a economia.

A Wirecard, cujo valor de mercado é de cerca de 21,1 bilhões de euros (US$ 24,1 bilhões), fornece softwares e sistemas para pagamentos on-line e prevenção de fraudes. A receita da empresa de 19 anos deverá crescer para cerca de 2,5 bilhões de euros até o fim de 2019, contra 1,5 bilhão de euros no ano passado. Em contrapartida, a receita do Deutsche Bank caiu mais de 10% nos últimos três anos e o CEO Christian Sewing anunciou mais cortes neste ano, deixando os analistas céticos a respeito de sua capacidade de crescimento.