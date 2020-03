Empresa de Buffet nega que tenha comprado ações da brasileira IRB

A Berkshire Hathaway, empresa do bilionário Warren Buffett, divulgou um comunicado na tarde desta terça-feira, 03, em que nega a compra ações da resseguradora

brasileira IRB Brasil. As ações da IRB chegaram a acumular ganhos de 9,13% na tarde da última quinta-feira, 27, já que o mercado ficou entusiasmado com a possível

compra de papéis.

Em reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, entre os dias 6 e 18 de fevereiro, a Berkshire Hathaway aproveitou a baixa das ações da

resseguradora para ampliar a sua participação, já que as ações da IRB acumulavam queda de mais de 30% na bolsa após gestora fluminense Squadra

publicar duas cartas aos acionistas afirmando que estava operando short na IRB, ou seja, estava na posição vendida, visando obter lucro com a desvalorização do ativo.

Em nota, a empresa de Buffet afirmou que as informações estão incorretas que atualmente não é acionista do IRB, nunca foi e também não tem intenção de se

tornar acionista da brasileira.

Hoje, as ações da brasileira tiveram queda de 7,74%, com os papéis sendo vendidos a 28 reais. No dia 27, eles eram vendidos a 35 reais.