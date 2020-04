Empresa aposta em ETF de trabalho remoto em onda digital

Com milhões de pessoas presas em seus home offices para ajudar a conter o surto de coronavírus, empresas especializadas em produtos de trabalho remoto ganham cada vez mais mercado.

Por esse motivo, a Direxion planeja lançar um fundo de índice para rastrear setores de tecnologia em nuvem, comunicação remota e segurança cibernética, de acordo com documento enviado à SEC. O ETF será negociado com o código WFH.

Fundos temáticos, que buscam captar tendências que podem ser facilmente explicadas para investidores de varejo, mostram desempenho irregular em um mercado repleto de ETFs. No entanto, o fundo vinculado ao trabalho remoto da Direxion deve chamar a atenção de operadores devido à recente popularidade dessas empresas, segundo Todd Rosenbluth, da CFRA Research.

Empresas de computação em nuvem têm se beneficiado das quarentenas e ordens de distanciamento social para ajudar a combater a propagação do vírus. As ações da Microsoft subiram na semana passada depois que a empresa informou que o uso de serviços em nuvem aumentou 775%.

Ainda assim, alguns analistas não estão convencidos sobre a tendência positiva do setor. Embora a narrativa do WFH seja “convincente”, os valuations das empresas acompanhadas provavelmente refletem o entusiasmo do mercado por esse tema, de acordo com Ben Johnson, da Morningstar.

“Isso também deve passar, e investidores já apostaram em muitas dessas ações”, disse Johnson, corresponsável de pesquisa estratégica passiva da Morningstar.