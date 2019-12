Empiricus volta atrás e aceita ser regulada pela CVM

Rio de Janeiro — Após uma série de embates, a casa de análise Empiricus aceitou ser regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Para encerrar os processos em andamento com o regulador do mercado financeiro do Brasil, a Empiricus se comprometeu a obter o credenciamento perante a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e pagar R$ 500.000,00 à CVM, a título de indenização a possíveis danos difusos ao mercado.

A Procuradoria Federal Especializada junto à Autarquia (PFE-CVM) concluiu, entretanto, que não seria possível realizar o acordo. O entrave para a celebração de um acordo entre CVM e Empiricus foi a falta de intendimento sobre o ressarcimento a investidores que teriam sido lesados por práticas da companhia.

O Colegiado da CVM decidiu devolver o processo ao Comitê de Termo de Compromisso (CTC) para que a Empiricus comprove que superou os entraves apontados pela autarquia e, futuramente, uma nova apreciação da proposta da casa de análise.

A Empiricus ficou conhecida por seu marketing agressivo. No caso mais recente, a campanha com a jovem Bettina, que aos 22 anos já tinha R$ 1,042 milhão de patrimônio acumulado se espalhou pelas redes sociais e chamou a atenção dos reguladores do mercado.

Em novembro do ano passado, a Empiricus obteve liminar judicial para desobrigá-la de credenciamento junto à Apimec.

Na sentença, proferida pelo juiz federal José Carlos Motta, da 19ª Vara Cível Federal de São Paulo, ficou entendido que “as imposições da CVM (…) constituem manifesto cerceamento à liberdade de imprensa e de expressão” contra a Empiricus, que se definiu como empresa jornalística, não de análise de produtos financeiros.