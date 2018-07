Embraer sobe na B3 com encomenda bilionária da United Airlines

São Paulo – As ações da Embraer abriram o pregão em alta de 3,34% na manhã desta segunda-feira. Os papéis eram negociados na casa dos 21 reais.

A Embraer e a United Airlines, dos Estados Unidos, anunciaram durante o Farnborough Airshow, na Inglaterra, a assinatura de um pedido firme de 25 jatos E175, que serão configurados com 70 assentos.

O contrato é avaliado em 1,1 bilhão de dólares e será incluído na carteira de pedidos do terceiro trimestre de 2018. O início das entregas está previsto para o segundo trimestre de 2019.

Em relatório enviado a clientes, a Guide Investimentos, afirmou que a notícia é positiva para a companhia, pois estes jatos seguem bem posicionados para combinar eficiência de custo com maior receita, “o que as tornam cada vez mais competitivas quando comparadas com as aeronaves grandes de corredor único.”

Entretanto, a equipe de analistas da Guide Investimentos ressalta a concorrência acirrada no setor e destaca que a Airbus tem conseguido converter alguns clientes da Embraer a operarem com a Bombardier. “Este foi um dos motivos em que aceleraram o avanço da estratégia da criação da nova joint venture entre Embraer e Boeing.”