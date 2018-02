Embraer sobe até 9% na Bolsa com possível acordo com a Boeing

São Paulo — As ações da Embraer disparam na Bolsa nesta sexta-feira, após notícias sobre um possível acordo com a Boeing.

De acordo com uma nota publicada na coluna da jornalista Miriam Leitão no jornal O Globo, a Embraer aceitou a proposta da norte-americana para a criação de uma terceira empresa.

A nova companhia ficaria encarregada da operação comercial, enquanto a parte militar do negócio continuaria sob o comando do governo brasileiro.

Com a notícia, os papéis da Embraer saíram do campo negativo para altas de até 9,26%, na máxima do dia. Por volta das 12h, as ações subiam 4,7% e lideravam os ganhos do Ibovespa, que caía 1,5%.

Combinação

Ontem, o jornal Correio Braziliense informou que a Boeing apresentaria uma nova proposta ao governo brasileiro para consolidar a união com a Embraer, defendendo a manutenção da golden share (ação que dá direito a veto, herdada na época da privatização da companhia) apenas na área de defesa aérea brasileira.

Em resposta, a Embraer informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que não tem como comentar a previsão de conclusão de uma potencial combinação de negócios com a Boeing.

Segundo comunicado da fabricante brasileira de aviões, nas conversas com o grupo de trabalho vem sendo ventiladas formas para eventual combinação de negócios, como já informado, “sem que nenhuma delas constitua efetivamente oferta ou proposta para concretização do negócio, mas tão somente um arcabouço de discussão com vistas a orientar os entendimentos”.

As conversas sobre uma possível fusão entre as duas empresas foram divulgadas pela primeira vez em dezembro do ano passado.